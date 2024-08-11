В Одесі пролунали вибухи – місто атакували балістикою

Причина тривоги, яку в Одесі та області дали о 19:17 – загроза застосування балістики через активність оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) в оккупованому Криму.

Пізніше моніторингові телеграми-канали закликали одеситів терміново ховатися, оскільки була зафіксована мета на Одесу.

Вибухи в Одесі пролунали приблизно о 19:21.

Зараз Телеграм-канали публікують фото неба над Одесою після вибуху, де можна помітити невелику хмарку, характерну у разі збитня ракети з касетним зарядом.

Втім, офіційна інформація від військових вступить трохи пізніше.

А поки що тривога триває (попри те, що зараз монітори повідомляють, що у нас «чисто», ще можливі повторні пуски) і до відбою краще залишатися в укриттях.

“Одеське життя” продовжує стежити за ситуацією.