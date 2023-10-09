Відключення світла в Одесі 9 жовтня: адреса

У ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляють, що сьогодні, 9 жовтня, тривають планові ремонтні роботи. Частина одеситів залишилася без електропостачання.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- 2-7а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1-50,
- Костанді, 126-167,
- Люстдорфська дор., 91-155,
- М.Демченко 3-я лінія, 39.
Роботи до 19.00
- 1-й В.Кандинського пров., 1-22,
- 2-й Рясний пров., 2-20,
- 4-й Ол.Невського пров., 7Б, 7В,
- 4-5й пров. Ульянівський, 1-19,
- Ванцетті, 54,
- Вертелецького, 47В,
- Д.Донського, 57,
- Китобійна, 48-110,
- Рясна, 56-109,
- Ол.Невського, 44а,
- Планетна, 26-101,
- Свободи просп. 32, 36,
- Ульянівський пров. 4, 15а. ю
Північний РЕМ
Роботи до 18.00
- 4-а Вулиця, 37-58А,
- 4-5й Деревообробний пров., 1-147,
- Агрономічна, 60-213,
- Агрономічний пров., 1-8,
- Біляївська, 1-9,
- Кільовий пров., 1-9,
- Кільцева, 2-12,
- Котляревського, 12б,
- Кругова, 1-36,
- Круговий пров., 1-13,
- Крушельницького, 1-37,
- Крушельницькой пров., 1-5,
- Л. Гінзбург пров., 1-12,
- Мастерскій пров., 1-11,
- М.Міхновського, 1-63,
- Мічурина, 1-44,
- Молодіжна, 1-49,
- Новий пров., 1-14,
- Оранжерейний пров., 1-20,
- П.Калнишевського пров., 1-10,
- Промислова, 8Л,
- Тарутинська, 1-11,
- Хімічна, 200-216,
- Хутірська, 1-95,
- Цебриковська, 1-13,
- Шахтинский пров., 18-46,
- Шебелінський пров., 13-27.
Роботи до 19.00
- Геологічна, 9-23,
- Степова, 1-31.
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00
- Єврейська, 9, 9А, 13,
- Осипова, 4-10,
- Пушкінська, 31.
Роботи до 19.00
- 1-а Проектована, 7, 7А, 8А, 20,
- 1-7а Степова, 1-74,
- 1-й Житомирський пров., 1-24,
- 2-й Другої вулиці пров., 1-12,
- 2-й Шостої вулиці пров., 1-8,
- 4-а Приміська, 62-95,
- 5-а Вулиця, 1-24,
- 6-а Вулиця, 1-25, 3333/99,
- Ак.Гаркавого, 1-48,
- Амурська, 5, 5/2,
- Банний пров., 3,
- Віце-Адмірала Жукова, 17/19,
- Вчительська, 1-27,
- Гайова, 1-23,
- Гастело, 9-55,
- Гранатна, 17-25,
- Дальня, 1-32,
- Житомирська, 3-44,
- Житомирський пров., 3, 5,
- Кап.Гаврікова, 1-16,
- Квіткова, 15, 17,
- Квітнева, 1-19,
- Клименко, 25, 33В,
- Кондренко, 69А, 72,
- Кордонна, 22-74,
- Кутова, 1-27,
- Літакова, 1-18,
- Мостовий пров., 1-4,
- Ол Косяченка, 46-54,
- Овідіопольська, 13-45,
- Овідіопольський пров., 1-7,
- Перший 6-ї вулиці пров., 1-10,
- Платанова, 1-34,
- Прирейкова, 1-38,
- Проєктуєма, 1-20,
- Прохорівська, 30,
- Св.Ріхтера, 8-108,
- Сільська, 7-34,
- Стеклова, 1-43,
- Спартаківська, 30-63,
- Текстильників, 1-14,
- Тираспольська, 1-24,
- Тираспольське шосе, 24,
- Тіниста, 9/12,
- Туристська, 8-19,
- Умова, 2-49.