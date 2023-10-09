Новини Одеси та Одеської області

Відключення світла в Одесі 9 жовтня: адреса

Відключення світла в Одесі 9 жовтня: адреса

У ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляють, що сьогодні, 9 жовтня, тривають планові ремонтні роботи. Частина одеситів залишилася без електропостачання.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • 2-7а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1-50,
  • Костанді, 126-167,
  • Люстдорфська дор., 91-155,
  • М.Демченко 3-я лінія, 39.

Роботи до 19.00

  • 1-й В.Кандинського пров., 1-22,
  • 2-й Рясний пров., 2-20,
  • 4-й Ол.Невського пров., 7Б, 7В,
  • 4-5й пров. Ульянівський, 1-19,
  • Ванцетті, 54,
  • Вертелецького, 47В,
  • Д.Донського, 57,
  • Китобійна, 48-110,
  • Рясна, 56-109,
  • Ол.Невського, 44а,
  • Планетна, 26-101,
  • Свободи просп. 32, 36,
  • Ульянівський пров. 4, 15а. ю

Північний РЕМ

Роботи до 18.00

  • 4-а Вулиця, 37-58А,
  • 4-5й Деревообробний пров., 1-147,
  • Агрономічна, 60-213,
  • Агрономічний пров., 1-8,
  • Біляївська, 1-9,
  • Кільовий пров., 1-9,
  • Кільцева, 2-12,
  • Котляревського, 12б,
  • Кругова, 1-36,
  • Круговий пров., 1-13,
  • Крушельницького, 1-37,
  • Крушельницькой пров., 1-5,
  • Л. Гінзбург пров., 1-12,
  • Мастерскій пров., 1-11,
  • М.Міхновського, 1-63,
  • Мічурина, 1-44,
  • Молодіжна, 1-49,
  • Новий пров., 1-14,
  • Оранжерейний пров., 1-20,
  • П.Калнишевського пров., 1-10,
  • Промислова, 8Л,
  • Тарутинська, 1-11,
  • Хімічна, 200-216,
  • Хутірська, 1-95,
  • Цебриковська, 1-13,
  • Шахтинский пров., 18-46,
  • Шебелінський пров., 13-27.

Роботи до 19.00

  • Геологічна, 9-23,
  • Степова, 1-31.

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Єврейська, 9, 9А, 13,
  • Осипова, 4-10,
  • Пушкінська, 31.

Роботи до 19.00

  • 1-а Проектована, 7, 7А, 8А, 20,
  • 1-7а Степова, 1-74,
  • 1-й Житомирський пров., 1-24,
  • 2-й Другої вулиці пров., 1-12,
  • 2-й Шостої вулиці пров., 1-8,
  • 4-а Приміська, 62-95,
  • 5-а Вулиця, 1-24,
  • 6-а Вулиця, 1-25, 3333/99,
  • Ак.Гаркавого, 1-48,
  • Амурська, 5, 5/2,
  • Банний пров., 3,
  • Віце-Адмірала Жукова, 17/19,
  • Вчительська, 1-27,
  • Гайова, 1-23,
  • Гастело, 9-55,
  • Гранатна, 17-25,
  • Дальня, 1-32,
  • Житомирська, 3-44,
  • Житомирський пров., 3, 5,
  • Кап.Гаврікова, 1-16,
  • Квіткова, 15, 17,
  • Квітнева, 1-19,
  • Клименко, 25, 33В,
  • Кондренко, 69А, 72,
  • Кордонна, 22-74,
  • Кутова, 1-27,
  • Літакова, 1-18,
  • Мостовий пров., 1-4,
  • Ол Косяченка, 46-54,
  • Овідіопольська, 13-45,
  • Овідіопольський пров., 1-7,
  • Перший 6-ї вулиці пров., 1-10,
  • Платанова, 1-34,
  • Прирейкова, 1-38,
  • Проєктуєма, 1-20,
  • Прохорівська, 30,
  • Св.Ріхтера, 8-108,
  • Сільська, 7-34,
  • Стеклова, 1-43,
  • Спартаківська, 30-63,
  • Текстильників, 1-14,
  • Тираспольська, 1-24,
  • Тираспольське шосе, 24,
  • Тіниста, 9/12,
  • Туристська, 8-19,
  • Умова, 2-49.
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Редакція ПРОФІЛЬ

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