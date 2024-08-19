Covid мутував у FLiRt та повертається: наскільки він небезпечний

Пішов, аби повернутись

Після важкої ковідної пандемії, яку пережив світ, багато людей мали надію, що цей вірус вже не повернеться. Але закони розвитку пандемій дещо інші. Спочатку новий вірус веде швидкий агресивний наступ, бо більшість людей не мають імунітету до нього. Потім за рахунок тих, хто перехворів, а також отримав щеплення, формується так званий популяційний імунітет. І вірус відступає. Але не для того, щоб піти назавжди, а для того, аби мутувати і розпочати новий наступ.

Саме так прогнозувала розвиток подій завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ ім.О.О.Богомольця, доктор медичних наук Ольга Голубовська. І виявилася права. Вірус SARS-CoV–2, який спричиняє Covid-19, успішно мутував. За чотири роки від початку пандемії з’явилося безліч його різновидів: Alfa, Delta, Omicron і тепер – Flirt. Штам FLiRT є підваріантом Omicron. Він швидше за своїх попередників поширюється (15 хвилин розмови із хворим на відстані менше метра практично гарантують інфікування), краще маскується під звичайну нежить.

Як визначитись чи у вас ковід?

Вірусна хвороба чіпляє усе відразу: підвищується температура, болить горло, зʼявляється кашель, нежить, головний біль, втома, біль у суглобах та м’язах. Також можуть спостерігатися і шлунково-кишкові симптоми – діарея або нудота, але рідко. Була інформація, що цього разу хворі не відмічають втрати здатності розпізнавати смаки та запахи, як було під час попередньої пандемії. Але за новими даними вже є випадки, коли люди дійсно знов не розпізнають смаки та запахи.

В аптеках є тести китайського виробництва для визначення Covid-19. Вони значно спрощують відповідь на питання, хворі ви чи ні. Але тести коштують десь 380-480 гривень. За умови зростання попиту, ціна може збільшитись.

Фахівці застерігають від неконтрольованого прийому антибіотиків, які люди призначають собі самостійно. Справа в тому, що антибіотики знищують корисну мікрофлору кишківника. На її відновлення потім потрібно 2-3 місяці. А саме мікрофлора кишківника забезпечує 80% здорового імунітету. Тому, приймаючи без необхідності антибіотики, людина спрощує шлях вірусу ковід, і важче хворіє. Приймати треба лише те, що призначив лікар. Саме у призначеному дозуванні і коротким курсом.

Температуру, якщо вона нижча за 38,5°C, не треба збивати. Висока температура свідчить про те, що до вашого організму потрапила велика кількість збудника захворювання, і організм веде боротьбу з ним.

Скільки часу людина є заразною?

Після контакту з людиною, інфікованою Flirt, може пройти близько 5 днів, перш ніж хворий відчує симптоми. Хоча цей термін є умовним. Симптоми можуть з’явитися як раніше, так і пізніше.

Заразною, за даними лікарів, людина є протягом 1-2 днів до появи симптомів і ще кілька днів після того, як симптоми зникають. У деяких людей все ще може виділятися живий вірус протягом тижня після початку симптомів.

Альтернативи щепленням немає

Як і раніше, самим надійним захистом від ковіду залишається щеплення. Вони є безкоштовними. Україна має вакцину у достатній кількості. Тому людині треба лише звернутись до свого сімейного лікаря або безпосередньо в найближчу медичну установу. Медики використовують омікрон специфічні вакцини Пфайзер для щеплення дорослих. Також є дитяча вакцина Пфайзер для щеплення дітей від 6 років.

Правила щеплення

За новими правилами, люди, які в попередні роки пройшли повний базовий курс щеплення (два або три щеплення, залежно від вакцини) та зробили 4 або 5 бустер минулого року, можуть і надалі безоплатно ревакцинуватись. Вони мають право на одну вакцину. Якщо у цьому відмовляють, телефонуйте до контакт-центру Міністерство охорони здоров’я України за номером 0 800 60 20 19. Дзвінок безкоштовний. За цим телефоном можна також отримати відповіді на питання щодо щеплень.

Для людей, які входять до групи ризику, передбачена більша кількість доз — ревакцинація через 6-12 місяців. Група ризику – це люди віком понад 60 років з хронічними захворюваннями, люди віком понад 75 років, а також люди до 60 років з хронічними захворюваннями, які можуть призвести до тяжкого перебігу ковіду. Медичні працівники, освітяни, соціальні працівники – це люди з груп професійного ризику, вони також мають проходити ревакцинацію раз на рік.

Наявність щеплення не гарантує, що людина не захворіє. Але перебіг хвороби у щеплених значно легший.

Які перспективи?

Фахівці вважають Flirt мʼякою формою ковіду, яка за правильної поведінки людини і наявності в неї щеплень не повинна призводити до важких ускладнень. Але ковід мутуватиме й надалі, тому треба звикати до його циркуляції і періодичної появи хворих. Крім того, фахівці говорять про майже 300 наслідків ковіду, які можуть не давати спокою перехворілому, терміном до пів року. Мова йде про безсоння, жахливі сни, слабкість, випадіння волосся, біль у суглобах, кашель, періодичний головний біль.

Не слід також забувати, що під час ковідної пандемії відступив грип. Його випадків, завдяки локдаунам, майже не реєстрували. Тому цього року, на думку Ольги Голубовської, грип може піти у наступ і його збудник стане більш агресивним.

До чого готуватись у разі одночасного наступу ковіду та грипу, фахівці поки не говорять. Лише акцентують на тому, що треба чітко виконувати рекомендації лікарів, щоб не перелікуватися і не зробити цим самого себе більш вразливим до інфекційних захворювань.