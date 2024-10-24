Топ-5 подій Одеси на Хелловін: Анна Трінчер, хіти Linkin Park, Halloween Фестиваль та концерт Fiji Band

Хелловін – веселе свято, яке вдало прижилося і в нашій культурі. Яскраві фарби інсталяцій з кабаками та осінніми квітами радують око на фоні похмурих днів. Тож не сидіть дома, «Одеське Життя» розповість вам про культурні події на любий смак.

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26–27 жовтня: Halloween Фестиваль, обласна Філармонія

Одеський сімейний фестиваль їжі та хендмейду «Одеса Мама» на цей раз пройде у дворику Одеської філармонії. На всіх, хто вирішить провести цей день в центрі міста чекають прикольні святкові фотозони, багато гарбузів, свіже повітря та смаколики.

26–27 жовтня. Фестиваль Хелловін, Одеська кіностудія

Мистецтво й традиції – завжди на часі, і ми продовжуємо крокувати разом зі світовою спільнотою та дарувати радість усім сім’ям. Тож заряджай свій ґаджет, не обідай вдома, оскільки територія Одеської кіностудії знову перетворитися в планету жахів і привидів, атмосферу мороку, темряви і веселощів! Це унікальна можливість перевтілитися в незвичний образ, приміряти на себе непересічний і креативний look, нанести вражаючий грим та повеселитися досхочу. 6-й масштабний Одеський «Halloween festival» – саме те місце, де все перетворюється в містику і занурює у світ шанування Всіх Святих.

3. 26 жовтня, 17:00. Fiji Band, культурний центр Beit Grand

Fiji Band та Zinoviy Karach – це романтика, улюблені хіти й чарівний вокал. Це звучання, яке підкорює найвимогливіших меломанів. Пісні, які співають усі українці, заграють новими фарбами. Адже до створення аранжувань долучаться фортепіано та електрогітара. Атмосфера танго 30-40-х років, а ще золоті хіти 60-80-х – це все очікуватиме вас на концерті Fiji Band. У неймовірному виконанні лунатимуть «Гуцулка Ксеня», «Трояндами на пероні», «На трамвайній зупинці», «Намалюй мені ніч», «Прийде ще час» та багато інших композицій в оновленому яскравому звучанні.

26 жовтня, 18:30. Linkin Park tribute show, культурнийцентр Union

Якщо ви є фаном групи Linkin Park, то цей концерт точно не залишить вас байдужим. Legenda Folium – це український триб’ют-гурт, який відтворює звучання та атмосферу групи Linkin Park на сцені. Вони пропонують своїм глядачам енергійний та драйвовий шоу з найкращими хітами групи, такими як «Numb», «In the End», «Crawling» та інші. Цей концерт – це чудова нагода відчути емоції, які ви переживали, слухаючи музику Linkin Park.

26 жовтня, 19:00. Анна Трінчер, Palladium

Анна Трінчер вже готується порадувати своїх шанувальників шалено енергійною постановкою під її танцювальні бенгери «Цілуй», «Колоски» та «Зі смаком вишні», які вже багато місяців розривають чарти та соціальні мережі. А неймовірно чуттєве виконання ліричних хітів «Очі», «Кропива» та «Бар за баром» наживо стане головним емоційним моментом вечора. В програмі концерту: запальні танці, багато обіймів, сльози радості та трішки магії жіночності.

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