В Одесі оголосили штормове попередження на 4 лютого: що ще обіцяють синоптики

Яка погода буде в Одесі 3 лютого: прогноз синоптиків 3 лютого 2024 р. за прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів в Одесі та області буде тепла погода без опадів. Більш докладно про те, яким буде цей день, можна дізнатися з публікації «Одеського життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Прогноз погоди: 2 лютого в Одесі можна сміливо йти на прогулянку 2 лютого 2024 року за прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів в Одесі та області буде тепла погода без опадів. Про подробиці ви дізнаєтесь із публікації “Одеського Життя”. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: яким буде четвер 1 лютого У четвер, 1 лютого 2024 року, в Одесі та Одеській області синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують мінливу хмарність, без опадів. На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 31 січня: очікується погана видимість на дорогах Уночі та вранці 31 січня 2024 року очікується туман. Видимість на дорогах лише 200-500 м. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі та області протягом дня хмарно, без істотних опадів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ