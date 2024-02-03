В Одесі оголосили штормове попередження на 4 лютого: що ще обіцяють синоптики

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у ніч на неділю, 4 лютого, в Одесі та Одеській області очікуються пориви північно-західного вітру до 15-17 м/с. Оголошено штормове попередження.
Прогноз погоди в Одесі на 4 лютого
За прогнозами синоптиків, у Одесі завтра очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, Вдень можливий невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі 15-17 м/с.
Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 8-10°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 4 лютого
По Одеській області неділя обіцяє бути хмарною з проясненнями. Місцями невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі 15-17 м/с.
Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 6-11°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.