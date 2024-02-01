Подвійне громадянство в Україні: що зміниться в житті простих українців з ухваленням закону

Дві причини прийняти подвійне громадянство

Множинне громадянство — це визнання людини громадянином двох або більше держав відповідно до їхнього законодавства. При цьому такі держави укладають між собою угоду, в якій взаємно визнають статус громадянина з двома паспортами, його права та обов’язки.

Головною причиною першого кроку назустріч до множинного громадянства експерти називають проблему повернення українських біженців. Соціологи вважають, що близько третини з них не повернуться в Україну після війни, а намагатимуться отримати громадянство країн — членів Євросоюзу. Зазначимо, що, тільки за офіційними даними, за кордоном зараз перебувають 4,3 мільйона українців. Новий закон допоміг би не втратити з ними зв’язок остаточно.

Друга мета законопроєкту — спонукання представників української діаспори в США, Канаді та Європі до відновлення історичного коріння. Це допомогло б із відновленням країни після війни та покращило б демографічну статистику.

Зазначимо, що процедура отримання українського громадянства гранично спрощена. Потрібно подати заяву та декларацію про визнання себе громадянином України і протягом трьох років скласти іспити на знання мови, основ Конституції та історії України.

Для українців: переваги та недоліки подвійного громадянства

У нинішньому вигляді законопроєкт передбачає, що за людину з будь-яким громадянством, окрім українського, визнаватиметься тільки паспорт громадянина України. Тобто навіть у разі подвійного громадянства людина може підпасти під мобілізацію, а під час війни — позбутися права виїхати з країни. Це стосується як іноземців, які отримали український паспорт, так і українців, які отримали громадянство іншої країни.

Людину з подвійним громадянством можуть зобов’язати платити податки обом «батьківщинам». Така норма, наприклад, існує в США. Крім того, множинне громадянство може закрити шлях у політичну кар’єру. Так, у деяких державах власники двох паспортів не мають права обіймати державні посади.

До бонусів подвійного громадянства можна віднести можливість вільно перетинати кордони, вести міжнародний бізнес. Для молоді це відкриває перспективи у сфері освіти та пошуку роботи. А трудові мігранти отримують право голосувати і брати участь у політичному житті держави.

Для України: побоювання та ризики від подвійного громадянства

З 1 січня 2024 року в Україні стартував другий етап ринку землі. У зв’язку з цим уже висловлюються побоювання, що множинне громадянство підвищить ризик перепродажу землі іноземним олігархам. Утім, поки що такої можливості не передбачено: купити землю в Україні представники діаспори зможуть тільки за умови, що приїдуть у країну і будуть землю обробляти. А продавати і перепродавати землю іноземцям законом заборонено.

У введення множинного громадянства є ще одна, більш відчутна загроза — прямий вплив інших країн на внутрішню політику України під приводом «захисту» своїх громадян. Насамперед такі побоювання виникають щодо Угорщини та її інтересів у Закарпатській області.