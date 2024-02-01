Подвійне громадянство в Україні: що зміниться в житті простих українців з ухваленням закону

Лише одне громадянство дозволяє мати чинні закони та Конституція України. Але днями Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд до Верховної Ради законопроєкт, що дозволяє друге громадянство для українців за кордоном. Про недоліки, переваги та ризики такого рішення дізнавалося «Одеське життя».
Дві причини прийняти подвійне громадянство
Множинне громадянство — це визнання людини громадянином двох або більше держав відповідно до їхнього законодавства. При цьому такі держави укладають між собою угоду, в якій взаємно визнають статус громадянина з двома паспортами, його права та обов’язки.
Головною причиною першого кроку назустріч до множинного громадянства експерти називають проблему повернення українських біженців. Соціологи вважають, що близько третини з них не повернуться в Україну після війни, а намагатимуться отримати громадянство країн — членів Євросоюзу. Зазначимо, що, тільки за офіційними даними, за кордоном зараз перебувають 4,3 мільйона українців. Новий закон допоміг би не втратити з ними зв’язок остаточно.
Друга мета законопроєкту — спонукання представників української діаспори в США, Канаді та Європі до відновлення історичного коріння. Це допомогло б із відновленням країни після війни та покращило б демографічну статистику.
Зазначимо, що процедура отримання українського громадянства гранично спрощена. Потрібно подати заяву та декларацію про визнання себе громадянином України і протягом трьох років скласти іспити на знання мови, основ Конституції та історії України.
Для українців: переваги та недоліки подвійного громадянства
У нинішньому вигляді законопроєкт передбачає, що за людину з будь-яким громадянством, окрім українського, визнаватиметься тільки паспорт громадянина України. Тобто навіть у разі подвійного громадянства людина може підпасти під мобілізацію, а під час війни — позбутися права виїхати з країни. Це стосується як іноземців, які отримали український паспорт, так і українців, які отримали громадянство іншої країни.
Людину з подвійним громадянством можуть зобов’язати платити податки обом «батьківщинам». Така норма, наприклад, існує в США. Крім того, множинне громадянство може закрити шлях у політичну кар’єру. Так, у деяких державах власники двох паспортів не мають права обіймати державні посади.
До бонусів подвійного громадянства можна віднести можливість вільно перетинати кордони, вести міжнародний бізнес. Для молоді це відкриває перспективи у сфері освіти та пошуку роботи. А трудові мігранти отримують право голосувати і брати участь у політичному житті держави.
Для України: побоювання та ризики від подвійного громадянства
З 1 січня 2024 року в Україні стартував другий етап ринку землі. У зв’язку з цим уже висловлюються побоювання, що множинне громадянство підвищить ризик перепродажу землі іноземним олігархам. Утім, поки що такої можливості не передбачено: купити землю в Україні представники діаспори зможуть тільки за умови, що приїдуть у країну і будуть землю обробляти. А продавати і перепродавати землю іноземцям законом заборонено.
У введення множинного громадянства є ще одна, більш відчутна загроза — прямий вплив інших країн на внутрішню політику України під приводом «захисту» своїх громадян. Насамперед такі побоювання виникають щодо Угорщини та її інтересів у Закарпатській області.