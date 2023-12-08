Земельна реформа в Україні: фермери просять відтермінувати другий етап через війну

Хто і скільки землі зможе купити?

Земельна реформа була запроваджена Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» №552-ІХ від 31.03.2020, набув чинності 01.07.2021.

З цього часу власники сільськогосподарських земель можуть продавати свої ділянки. Щоправда, ринок працює з низкою обмежень. Право купувати землю є тільки у фізичних осіб — громадян України. До того ж — не більше 100 гектарів в одні руки, і тільки за безготівковим розрахунком із підтвердженням походження коштів. Насамперед право на викуп ділянки має її орендар — якщо конкурент не пропонує вищу ціну. Зміна цільового призначення куплених сільгоспділянок заборонена.

З 1 січня 2024 року кількість можливих покупців сільськогосподарських земель значно збільшиться. Купувати їх зможуть і юридичні особи — якщо підприємства створені та зареєстровані за законодавством України, а учасниками є лише громадяни України, держава або територіальні громади.

Максимальний розмір земельної ділянки, яку зможе придбати одна фізична або юридична особа, збільшиться до 10 тисяч гектарів.

Ціни піднімуться, але не відразу

В умовах війни ринок землі свою роботу не припинив. І хоча, за даними експертів, кількість купівель-продажів скоротилася більш ніж удвічі, ціни на ділянки зросли приблизно на 20%. Зараз землі сільськогосподарського призначення коштують у межах 1300 — 2 800 доларів за гектар (від 47,5 тисячі до 102 тисяч гривень). Їхня ціна відрізняється залежно від регіону, якості ґрунту, розташування наділу в полі.

З введенням у дію другого етапу земельної реформи ціна землі зросте, вважають експерти. Уже наступного року ділянки можуть подорожчати на 20-25%. Істотного зростання цін на землю варто очікувати, орієнтовно, через два роки після перемоги.

Аналітики вважають, що відкриття земельного ринку землі для юридичних осіб має суттєво підвищити попит на землю. І це позитивно вплине на економіку країни. До того ж розвиток земельної реформи Україні наполегливо рекомендують західні партнери.

У фермерів немає грошей

Водночас ідею впровадження другого етапу земельної реформи під час воєнних дій з ентузіазмом сприйняли далеко не всі аграрії. Відкриття ринку землі спочатку передбачало, що за 2022-2023 роки всі охочі громадяни встигнуть закупити ділянки для ведення господарства. І тільки потім на ринок землі вийдуть великі агрохолдинги і банки.

Війна всі ці плани зруйнувала. Зараз малі фермерські господарства опинилися у відчайдушній ситуації. За даними аналітиків, 92% фермерів, які володіють до 500 гектарами землі, заявили про збитки за підсумками сезону. Причини очевидні: добрива, насіння, засоби захисту рослин подорожчали з початку війни вдвічі, а закупівельні ціни на зерно — майже вдвічі впали. До того ж половину доходу «з’їдає» логістика (транспортування). Тому багато фермерів виручили за врожай удвічі менше, ніж вклали в нього. Вони не мають коштів на купівлю землі і не можуть взяти на це кредити.

З реформою просять зачекати

13 листопада об’єднання «Всеукраїнська аграрна рада» від імені тисячі малих і середніх агровиробників зареєструвало на сайті президента України петицію «Захистимо українське село». Звернення закликає відтермінувати запуск другого етапу земельної реформи до закінчення війни і ще на два роки після перемоги.

Малі та середні фермерські господарства перебувають зараз у вкрай скрутному фінансовому становищі через велику кількість замінованих сільгоспугідь, заблоковані порти, логістичні проблеми та низькі ціни, йдеться в петиції. За таких обставин зміни другого етапу земельної реформи принесуть вигоду насамперед олігархам і корупціонерам, зацікавленим в умовах війни скупити за безцінь землі для подальшого перепродажу.

Асоціація просить Президента внести законодавчі пропозиції петиції на розгляд Верховної Ради та сприяти їх якнайшвидшому ухваленню.