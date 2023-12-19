Чому українці заплатять більше за «зайві» квадратні метри у 2024 році

Як обчислюється податок на житло

Податок на житло сплачують особи, якi володіють квартирою площею понад 60 квадратних метрів або будинком площею понад 120 квадратних метрів або іншою нерухомістю (гаражами, господарськими спорудами) площею понад 180 квадратних метрів. Ставку цього податку розраховує місцева влада, яка враховує тип приміщення та його розташування.

Розмір податку обчислюється від відсотка мінімальної зарплати у звітному році, який не може перевищувати 1,5% за квадратний метр. Сплатити це стягнення потрібно до 1 липня наступного року, тобто 2024 року українці заплатять за 2023 рік.

При цьому варто зазначити, що податок нараховується лише за надмірні квадратні метри. Наприклад, якщо людина володіє домом на 125 квадратних метрів, то платитиме вона всього за 5.

Дізнатись розмір податку на конкретне житло можна в особистому кабінеті на сайті податкової. Для цього потрібно скористатися спеціальним калькулятором.

Скільки доведеться заплатити за «зайві» квадратні метри у 2024 році

2024 року податок за минулий рік становитиме 1,5% від мінімальної зарплати (на 1 січня 2023 року – 6700 гривень). Тобто за кожен додатковий квадратний метр доведеться платити 100,5 грн..

Для порівняння: торік ця сума становила 97,5 грн за кожен зайвий кубометр (виходячи від суми мінімальної зарплати на 1 січня 2022 року – 6500 грн).

Тож якщо ваша квартира має загальну площу 78 квадратних метрів, то за 60 «квадратів» платити не потрібно, а за 18 доведеться заплатити 1809 гривень. І що більше «зайвих» квадратних метрів, то вища сума податку.

Наприклад, власнику квартири площею 105 квадратних метрів доведеться заплатити вже за 45 «квадратів», тобто 4522,5 гривні.

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Хто має сплачувати податок на житло

Оплата стосується всіх, хто власник об’єктів, площа яких перевищує задані ліміти. Так, щодо оплати, слід зазначити таке:

оплату здійснює власник особового рахунку;

вік платника не відіграє ролі, за неповнолітніх власників оплату повинні внести батьки чи офіційні опікуни;

податок на нерухомість для пенсіонерів в Україні буде розрахований на загальних підставах;

при частковій власності та поділі особового рахунку кожен платить свою частину.

Хто звільнений від сплати податку на нерухомість

Від податку звільняються фізичні особи, які мають нерухомість:

на території, де ведуться чи велися активні бойові дії;

розташовану на тимчасово окупованій росією території;

непридатну для подальшого проживання через воєнні дії.

Щоб уникнути штрафів, потрібно завжди забирати квитанцію про сплату. Запізнення з оплатою на 30 днів автоматично збільшить податок на 10%, а більш ніж на місяць – на 20%.