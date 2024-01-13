Хто може в Одесі оформити паспорт зі знижкою

Від частини оплати за оформлення та обмін документів, що підтверджують громадянство України, зокрема втрачених або викрадених, звільнили одеситів і внутрішньо переміщених осіб, узятих на облік як такі:

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи І та ІІ категорій;

ветерани війни: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни;

особи, зазначені у статтях 10, 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

особи з інвалідністю I і II груп та діти з інвалідністю;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

батьки та діти з багатодітних сімей;

бездомні та безпритульні діти (за наявності статусу);

жертви нацистських переслідувань;

особи, старші за 80 років;

почесні громадяни міста Одеси.

Зв’язатися з Центром адміністративних послуг можна за телефонами:

15-35 з мобільного;

(048) 705-55-55 зі стаціонарного та мобільного.

Адреси надання послуг:

вулиця Косівська, 2-д;

вулиця Генерала Петрова, 22;

вулиця Академіка Корольова, 9;

проспект Добровольського, 106;

вулиця Дальницька, 2.

Скільки можна заощадити?

Оформлення паспорта громадянина України (ID-картки) у зв’язку з втратою або крадіжкою:

361,80 грн за 20 днів (замість 450);

472,80 грн за 10 днів (замість 820).

Оформлення закордонного паспорта, зокрема у зв’язку з втратою або крадіжкою:

609,60 грн за 20 днів (замість 856);

801,60 грн за 7 днів (замість 1496).