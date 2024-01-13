Хто може в Одесі оформити паспорт зі знижкою

Міськрада розширила перелік осіб, які мають право на пільгове оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта. Тепер до них належать також деякі категорії внутрішньо переміщених осіб, які стали на облік в Одесі. Які саме, з’ясовувало «Одеське життя».
Від частини оплати за оформлення та обмін документів, що підтверджують громадянство України, зокрема втрачених або викрадених, звільнили одеситів і внутрішньо переміщених осіб, узятих на облік як такі:
- постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи І та ІІ категорій;
- ветерани війни: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни;
- особи, зазначені у статтях 10, 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
- особи з інвалідністю I і II груп та діти з інвалідністю;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- батьки та діти з багатодітних сімей;
- бездомні та безпритульні діти (за наявності статусу);
- жертви нацистських переслідувань;
- особи, старші за 80 років;
- почесні громадяни міста Одеси.
Зв’язатися з Центром адміністративних послуг можна за телефонами:
- 15-35 з мобільного;
- (048) 705-55-55 зі стаціонарного та мобільного.
Адреси надання послуг:
- вулиця Косівська, 2-д;
- вулиця Генерала Петрова, 22;
- вулиця Академіка Корольова, 9;
- проспект Добровольського, 106;
- вулиця Дальницька, 2.
Скільки можна заощадити?
Оформлення паспорта громадянина України (ID-картки) у зв’язку з втратою або крадіжкою:
- 361,80 грн за 20 днів (замість 450);
- 472,80 грн за 10 днів (замість 820).
Оформлення закордонного паспорта, зокрема у зв’язку з втратою або крадіжкою:
- 609,60 грн за 20 днів (замість 856);
- 801,60 грн за 7 днів (замість 1496).