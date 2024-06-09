Чому трасу Одеса – Рені хочуть розширити?

Чому трасу Одеса – Рені хочуть розширити?

На Одещині планується розширити автодорогу Одеса – Рені для забезпечення більш комфортного проїзду легкового транспорту через пункти пропуску.

Про це заявив напередодні на прес-конференції голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

Як зазначив голова ОВА, метою цього проекту є покращення інфраструктури для зручного пересування туристів та вирішення питань з чергами на прикордонних пунктах.

«Для забезпечення комфортного пересування туристів планується покращити інфраструктуру, зокрема, для вирішення питань із чергами на прикордонних пунктах. У планах – розширення доріг. Ми хочемо, щоб прикордонники перевіряли вантажівки на спеціальних місцях, щоби забезпечити безперебійний рух легкового транспорту», ​​– сказав Кіпер.

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Він також зазначив, що кількість охочих відпочити на Одещині цього року «значно перевищує очікування». І перше місце за популярністю посів Ізмаїльський район, дорога якого проходить саме через пункти пропуску на трасі Одеса – Рені, «де і збираються шалені черги».

Нагадаємо, про намір розширити міжнародну трасу Одеса – Рені повідомлялося ще навесні 2023 року. Тоді Автодор заявляв, що через війну автомагістраль уже не справляється з потоком транспорту.

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