Війна, день 837: знищено перший ворожий винищувач п’ятого покоління

Сьогодні, в неділю, 9 червня 2024 року розпочалася 837-та доба з початку повномасштабної війни путінської росії проти незалежної України. І, як стало відомо, минулої доби українські захисники здобули одну дуже суттєву перемогу. А ряди рашистських окупантів продовжують рідшати.
Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, станом на вечір суботи, 8 червня, сталося 76 бойових зіткнень. Протягом поточної доби російські загарбники завдали територією України 44 авіаційних удару з використанням 52 КАБів та задіяли 481 дрон-камікадзе. Росіяни здійснили понад 2800 обстрілів за позиціями наших військ та населеними пунктами з використанням різних типів озброєння. Але наші воїни продовжують давати відсіч наступальним діям російських окупантів.
А за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), наразі окупанти перегруповуються та збираються відновити наступ на Харківщині: російське військове командування нарощує угруповання військ у районі кордону. Також у цей район перекинуто підрозділи батальйону «Ахмат», які виконуватимуть роль загороджувальних підрозділів.
ГУР заявляє про поразку російського літака 5-го покоління
Водночас, ГУР України заявляє, що 8 червня 2024 року українські розвідники вперше вразили багатоцільовий винищувач країни-агресора Су-57.
Як повідомили у відомстві, літак 5-го покоління був уражений на території аеродрому «Ахтубінськ» в астраханській області росії, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
На представлених супутникових знімках видно, що ще 7 червня Су-57 стояв цілий і неушкоджений, а вже наступного дня біля нього з’явилися воронки від вибуху та характерні плями пожежі внаслідок вогневої поразки.
Су-57 – найсучасніший винищувач москви, здатний використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні рф таких винищувачів одиниці.
Поразка Су-57 – перший такий випадок в історії.
Ще 1270 рашистів перестали існувати
За статистикою Генштабу, українські військові за добу ліквідували близько 1270 одиниць особового складу ворога. А добові втрати противника у техніці такі:
- 26 танків;
- 26 бронемашин;
- 60 артилерійських систем;
- 2 РЗСО та 2 ППО;
- 37 БПЛА;
- 78 транспортних засобів;
- 5 одиниць спецтехніки.