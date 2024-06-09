Війна, день 837: знищено перший ворожий винищувач п’ятого покоління

Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, станом на вечір суботи, 8 червня, сталося 76 бойових зіткнень. Протягом поточної доби російські загарбники завдали територією України 44 авіаційних удару з використанням 52 КАБів та задіяли 481 дрон-камікадзе. Росіяни здійснили понад 2800 обстрілів за позиціями наших військ та населеними пунктами з використанням різних типів озброєння. Але наші воїни продовжують давати відсіч наступальним діям російських окупантів.

А за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), наразі окупанти перегруповуються та збираються відновити наступ на Харківщині: російське військове командування нарощує угруповання військ у районі кордону. Також у цей район перекинуто підрозділи батальйону «Ахмат», які виконуватимуть роль загороджувальних підрозділів.

ГУР заявляє про поразку російського літака 5-го покоління

Водночас, ГУР України заявляє, що 8 червня 2024 року українські розвідники вперше вразили багатоцільовий винищувач країни-агресора Су-57.

Як повідомили у відомстві, літак 5-го покоління був уражений на території аеродрому «Ахтубінськ» в астраханській області росії, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

На представлених супутникових знімках видно, що ще 7 червня Су-57 стояв цілий і неушкоджений, а вже наступного дня біля нього з’явилися воронки від вибуху та характерні плями пожежі внаслідок вогневої поразки.

Су-57 – найсучасніший винищувач москви, здатний використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні рф таких винищувачів одиниці.

Поразка Су-57 – перший такий випадок в історії.

Ще 1270 рашистів перестали існувати

За статистикою Генштабу, українські військові за добу ліквідували близько 1270 одиниць особового складу ворога. А добові втрати противника у техніці такі: