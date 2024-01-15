Чи скасують податок на нерухомість?

Чому так відбувається? Власники нерухомості, які повинні сплачувати цей податок, часто не одержують відповідних квитанцій. А у разі несплати система також їх «не бачить», а тому не накладаються штрафи.

На думку Гетманцева, вирішити проблему допоможе активніша робота місцевих громад над інвентаризацією об’єктів оподаткування.

Нагадаємо, податок на нерухомість було впроваджено у 2020 році. Платити його мусять власники квартир площею понад 60 квадратних метрів і приватних будинків площею понад 120 квадратних метрів.

Розмір податку прив’язаний до показника мінімальної зарплати, але не за поточний, а за минулий рік. Це пов’язано з тим, що цього року сплата провадиться за попередній рік. Наприклад, 2024-го треба платити за 2023-й.

Максимальна ставка податку становить 1,5% від розміру мінімальної зарплати за кожен «зайвий» квадратний метр. Весь 2023 рік мінімалка становила 6700 гривень, і цього року треба буде заплатити 100,5 гривні за квадрат (6700÷100х1,5=100,5). Це межа, яку не можна перевищувати, але ставки може змінити місцева влада. Зазвичай квитанції надходять до 1 липня, а заплатити треба до 1 вересня.

Як кажуть у податковій, якщо квитанція не прийшла, але площа квартири вища за «норму», власники зобов’язані самі звертатися до чиновників. Але часто люди не звертаються, бо за це немає фінансових санкцій.

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