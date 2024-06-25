Рішучі та кумедні: патріотичні коти на стінах Одеси

«Одеське життя» вже розповідало, що на вулицях міста стали з’являтися зображення не зовсім звичайних котів . Усі вони — котики-патріоти, войовничі та мирні, надихаючі, а головне наші, патріотичні.

Автор хвостатиків, налаштованих і рішуче, і з надією, і з гумором – одеський художник Ігор Матроскін.

Ці настінні коти і кішки немов ведуть свій військовий щоденник, викликаючи і усмішку, і добрий настрій, і віру в нашу Перемогу.

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.Грушевського на своїй сторінці у Facebook називає їх одеськими котами-переможцями та висловлює радість, що один із них прикрашає стіну біля бібліотеки:

“Коти-переможці з’явилися на вулицях Одеси. Їх намалював художник Ігор Матроскін. Цей котик біля нашої бібліотеки”.

Ну а ви можете помилуватись новою добіркою наших одеських котів «нового формату».

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Фото – Instagram // lbws_168