Рішучі та кумедні: патріотичні коти на стінах Одеси

Рішучі та кумедні: патріотичні коти на стінах Одеси

З початком війни в Одесі стали з’являтися графіті з українськими патріотичними котами. Вони стали доброю прикметою сьогоднішніх реалій – Одеси на воєнному стані. У Всесвітній день панування котів «Одеське життя» зібрало добірку таких котиків і дізналося, хто автор цих творінь.

«Одеське життя» вже розповідало, що на вулицях міста стали з’являтися зображення не зовсім звичайних котів . Усі вони — котики-патріоти, войовничі та мирні, надихаючі, а головне наші, патріотичні.

Автор хвостатиків, налаштованих і рішуче, і з надією, і з гумором – одеський художник Ігор Матроскін.

Ці настінні коти і кішки немов ведуть свій військовий щоденник, викликаючи і усмішку, і добрий настрій, і віру в нашу Перемогу.

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.Грушевського на своїй сторінці у Facebook називає їх одеськими котами-переможцями та висловлює радість, що один із них прикрашає стіну біля бібліотеки:

“Коти-переможці з’явилися на вулицях Одеси. Їх намалював художник Ігор Матроскін. Цей котик біля нашої бібліотеки”.

Ну а ви можете помилуватись новою добіркою наших одеських котів «нового формату».

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Фото – Instagram // lbws_168

 

 

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