Ціни на Привозі 8 березня: квітковий рай, зіркові ціни (фоторепортаж)

А що там на Привозі? А Привоз торгує! Незважаючи ні на що. Він здався ще більш «активним», ніж зазвичай. Бо з’явився тут на додаток ще й свій квітковий бум. Продуктовий бум – у звичній формі: не менш активній.
Квіти, квіти….
Квіти – усюди. І не треба навіть йти до квіткових рядів на Катерининську. Бо ж дуже зручно: проліски, мімозу, тюльпани купити можна: поруч з зеленню, овочами-фруктами, навіть… раками. Додамо ще «окремий» продаж – і от навіщо вам чимчикувати до тих квіткових рядів?!..
Чую питаннячко в тему:
– Вам черемшу чи проліски?.. Беріть квіти у нас. У нас дешевше.
– Якийсь квітковий рай, – здивовано кажуть потенційні покупці.
Інші покупці, яким не до квіточок, на ці «поляни» навіть не дивляться. А от про ціни довелось почути:
– Якісь вони сьогодні зоряні…
На жаль, так і не дізналася, в якому сенсі вони «зоряні».
До речі, що з «зоряними» цінами?..
Ціни на овочі та фрукти на одеському Привозі
Овочі (ціни за один кілограм)
- картопля – 25-35 грн;
- цибуля – 25-30 грн;
- помідори – 60-130 грн;
- буряк – 25-30 грн;
- кабачки – 70-110 грн;
- огірки – 70-140 грн;
- солодкий перець – 110-160 грн;
- баклажани – 120-140 грн;
- капуста – 20-40 грн;
- капуста «молода» – 70-90 грн;
- часник – 100-150 грн;
- морква – 20-25 грн;
- черемша у пучках – 15-20 грн;
- редиска у пучках – 30-40 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.
Фрукти (за один кілограм)
- яблука – 20-35 грн;
- банани – 45-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 90-150 грн;
- лимони – 35-60 грн;
- мандарини – 35-70 грн;
- апельсини – 35-70 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 43-65 грн;
- бринза – 150-210 грн;
- сир – 80-110 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 250-270 грн;
- теляча шия – 200-210 грн;
- ребра – 140-150 грн;
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-180 грн;
- шия – 190-200 грн;
- лопатка – 150-160 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 100-220 грн.
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 70-90 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;
- судак – 180-220 грн;
- короп – 90-130 грн.
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Фото авторки