Ціни на Привозі 8 березня: квітковий рай, зіркові ціни (фоторепортаж)

Квіти, квіти….

Квіти – усюди. І не треба навіть йти до квіткових рядів на Катерининську. Бо ж дуже зручно: проліски, мімозу, тюльпани купити можна: поруч з зеленню, овочами-фруктами, навіть… раками. Додамо ще «окремий» продаж – і от навіщо вам чимчикувати до тих квіткових рядів?!..

Чую питаннячко в тему:

– Вам черемшу чи проліски?.. Беріть квіти у нас. У нас дешевше.

– Якийсь квітковий рай, – здивовано кажуть потенційні покупці.

Інші покупці, яким не до квіточок, на ці «поляни» навіть не дивляться. А от про ціни довелось почути:

– Якісь вони сьогодні зоряні…

На жаль, так і не дізналася, в якому сенсі вони «зоряні».

До речі, що з «зоряними» цінами?..

Ціни на овочі та фрукти на одеському Привозі

Овочі (ціни за один кілограм)

картопля – 25-35 грн;

цибуля – 25-30 грн;

помідори – 60-130 грн;

буряк – 25-30 грн;

кабачки – 70-110 грн;

огірки – 70-140 грн;

солодкий перець – 110-160 грн;

баклажани – 120-140 грн;

капуста – 20-40 грн;

капуста «молода» – 70-90 грн;

часник – 100-150 грн;

морква – 20-25 грн;

черемша у пучках – 15-20 грн;

редиска у пучках – 30-40 грн;

зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.

Фрукти (за один кілограм)

яблука – 20-35 грн;

банани – 45-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 90-150 грн;

лимони – 35-60 грн;

мандарини – 35-70 грн;

апельсини – 35-70 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 43-65 грн;

бринза – 150-210 грн;

сир – 80-110 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 250-270 грн;

теляча шия – 200-210 грн;

ребра – 140-150 грн;

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-180 грн;

шия – 190-200 грн;

лопатка – 150-160 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 100-220 грн.

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 70-90 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;

судак – 180-220 грн;

короп – 90-130 грн.

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Фото авторки