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Ціни на Привозі 8 березня: квітковий рай, зіркові ціни (фоторепортаж)

Ціни на Привозі 8 березня: квітковий рай, зіркові ціни (фоторепортаж)

А що там на Привозі? А Привоз торгує! Незважаючи ні на що. Він здався ще більш «активним», ніж зазвичай. Бо з’явився тут на додаток ще й свій квітковий бум. Продуктовий бум – у звичній формі: не менш активній.

Квіти, квіти….

Квіти – усюди. І не треба навіть йти до квіткових рядів на Катерининську. Бо ж дуже зручно: проліски, мімозу, тюльпани купити можна: поруч з зеленню, овочами-фруктами, навіть… раками. Додамо ще «окремий» продаж – і от навіщо вам чимчикувати до тих квіткових рядів?!..

Привоз: цветы и раки

Чую питаннячко в тему:

– Вам черемшу чи проліски?.. Беріть квіти у нас. У нас дешевше.

– Якийсь квітковий рай, – здивовано кажуть потенційні покупці.

Привоз накануне 8 марта

Інші покупці, яким не до квіточок, на ці «поляни» навіть не дивляться. А от про ціни довелось почути:

– Якісь вони сьогодні зоряні…

На жаль, так і не дізналася, в якому сенсі вони «зоряні».

На Привозе 7 марта
Цветы на Привозе
Одесский Привоз в канун 8 марта
Покупатели на Привозе в Одессе
На одесском Привозе

До речі, що з «зоряними» цінами?..

Ціни на овочі та фрукти на одеському Привозі

Овочі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 25-35 грн;
  • цибуля – 25-30 грн;
  • помідори – 60-130 грн;
  • буряк – 25-30 грн;
  • кабачки – 70-110 грн;
  • огірки – 70-140 грн;
  • солодкий перець – 110-160 грн;
  • баклажани – 120-140 грн;
  • капуста – 20-40 грн;
  • капуста «молода» – 70-90 грн;
  • часник – 100-150 грн;
  • морква – 20-25 грн;
  • черемша у пучках – 15-20 грн;
  • редиска у пучках – 30-40 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.
Привоз: картошка и капуста
На Привозе
Овощи и фрукты, торговля на Привозе
Фрукты на Привозе, 7 марта 2024
Привоз: фруктовый ассортимент

Фрукти (за один кілограм)

  • яблука – 20-35 грн;
  • банани – 45-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 90-150 грн;
  • лимони – 35-60 грн;
  • мандарини – 35-70 грн;
  • апельсини – 35-70 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 43-65 грн;
  • бринза – 150-210 грн;
  • сир – 80-110 грн.
Яйца на Привозе
Брынза на Привозе
Привоз, брынза коровья

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 250-270 грн;
  • теляча шия – 200-210 грн;
  • ребра – 140-150 грн;
  • антрекот – 190-200 грн.
Привоз: мясо и сало
Привоз: мясной корпус
Привоз: свинина, сало

Свинина

  • задня частина – 160-180 грн;
  • шия – 190-200 грн;
  • лопатка – 150-160 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 100-220 грн.
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Привоз: рыба

  • товстолобик – 70-90 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;
  • судак – 180-220 грн;
  • короп – 90-130 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі 1 березня: від дешевого до найдешевшого.

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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