Парамедик із позивним «Док» відкрив «Незламну кав’ярню» в Одесі

З курортної Затоки – на передову

Андрій народився у стародавньому місті Білгороді-Дністровському. І любить його любов’ю, яка не має кінця-краю. Здобув технічну освіту. А у 2013 році відкрив невеличке кафе в Затоці, тож кожен літній сезон до 2022 року проводив біля моря, надаючи відпочивальникам гарний сервіс та даруючи чудовий настрій.

Початок війни все змінив. 26 лютого його вже було зараховано до лав ЗСУ та направлено до зони виконання бойового завдання. У його підрозділі, який займався мінуванням територій та об’єктів, потрібен був лікар.

— Я ніколи не думав, що займатимусь лікарською практикою, але наявність сертифіката з курсів невідкладної медичної допомоги в ті екстремальні дні дала мені можливість не тільки згадати набуті на курсах навички, а й у польових умовах, під обстрілами, вчитися новому, щоб за всяку ціну врятувати життя бійців, – згадує Андрій.

Ще у лютому та березні 61-й бригаді, у складі якої служив Андрій, вдалося зруйнувати плани ворога взяти Одесу у котел. Між Вознесенськом та Новою Одесою наші хлопці знищили не одну колону окупантів, і це врятувало не лише Одесу, а й весь південь області, всю Українську Бессарабію.

— Якби вони зв’язалися з Придністров’ям, нам було б складніше їх відкинути назад. Але всі вони були вчасно знищені, — каже Андрій.

З травня 2022 року почалися наступи, і «Док» мав багато роботи. Його першочерговим завданням було виводити людей з поля бою, надавати необхідну допомогу та передавати бійців до найближчих медичних закладів. І він його гідно виконував. Після виконання своїх задач в боях за Соледар Андрій одержав високу нагороду, яка і називається «За врятовані життя», від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Після 14 місяців служби на різних напрямках Андрій став утретє батьком і, згідно з відповідним законом, знов став цивільним.

Як відкрити власну справу колишньому військовому?

Повернувшись додому, в милу серцю Одесу, щоб бути поруч із родиною та допомагати доглядати за новонародженим сином, він залишається вірним побратимам. Допомагає жінкам та дітям тих, хто продовжує воювати на фронті.

Потроху пристосовуючись до цивільного життя, Андрій вирішив повернутися до улюбленої справи у сфері послуг. Але ж для започаткування свого діла потрібні кошти. У пошуках виходу наш герой натрапив на інформацію про впроваджувану урядом програму надання грантів на розвиток власної справи учасникам бойових дій. І Андрій подав документи на отримання мікрогранту.

Він був серед перших, хто вирішив скористатися новими державними пільгами для учасників бойових дій, їхніх родин та інвалідів. Проте шлях до отримання гранту був тернистим. Але наполегливий боєць не здавався і в тандемі з фахівцями Одеського обласного центру зайнятості досяг успіху.

— Я міг би просто стати на біржу праці та шукати собі роботу, але вирішив, що куди краще створювати робочі місця та займатися справою, яка мені подобається, — поділився Андрій.

Отримані від держави гроші «Док» вклав у свій невеличкий бізнес – він відкрив в Одесі кав’ярню «Незламні».

А ще вони разом із побратимом Костянтином Радимирським заснували громадську організацію «Червона калина». Метою організації є соціалізація та допомога військовим та їхнім сім’ям. І попри те, що організація ще зовсім молода, на її рахунку вже багато реалізованих проектів.

— Військові, які повертатимуться з фронту, все більше й більше потребуватимуть допомоги та підтримки, тому наша організація вже має багато роботи. Тож знаходьте нас у соцмережах і сміливо звертайтесь за допомогою, — каже голова об’єднання «Червона калина» Костянтин Радимирський.

У кав’ярні, де з ранку до вечора працює Андрій, кожен охочий може купити будь-який напій для військового. Такі чеки з побажаннями для військових вивішуються на спеціальну вітрину і є наочним прикладом того, як тил підтримує фронт. Це позитивний момент, який може трохи порадувати тих, хто приїжджає у відпустку з фронту чи комісується. А за філіжанкою кави кожен військовий може обговорити з власником кав’ярні Андрієм і справи, пов’язані з оформленням документів, веденням бізнесу чи порадитися з будь-яких питань, що хвилюють.

Як подати заяву на мікрогрант

На боці військовослужбовців і державна служба зайнятості. Понад рік вона впроваджує програму Уряду щодо підтримки підприємців через надання мікрогрантів. За час її дії на Одещині таку допомогу було надано понад 200 підприємцям. Останнім часом особлива увага надається саме учасникам бойових дій. Ці люди є першопроходцями як у бізнесі, так і в організації процесу отримання гранту. І вже є перші позитивні зрушення.

— Сьогодні за допомогою Одеського обласного центру зайнятості крім Андрія Копиці мікрогрант отримали дві родини учасників бойових дій. Одна з них відкриває кав’ярню, а інша — копіцентр. Наші фахівці дійсно максимально допомагають усім охочим правильно оформити документи для того, щоб отримати державну допомогу у розмірі 250, 500 тисяч або 1 мільйону гривень. З цією метою ми проводимо навчальні семінари та регулярні консультації, — каже Світлана Помукчинська, начальниця відділу працевлаштування Одеського обласного центру зайнятості.

Умови отримання мікрогранту

Мікрогрант у розмірі до 500 тисяч гривень надається членам сімей учасників бойових дій на умовах спільного фінансування. Головною умовою з боку одержувача гранту є створення двох робочих місць та комплектування їх протягом 6 місяців з дня початку фінансування. При отриманні мікрогранту у розмірі 250 тисяч гривень необхідно створити одне робоче місце, а мікрогранту у розмірі 1 мільйон гривень – 4 робочі місця.

Одеською обласною службою зайнятості щоп’ятниці проводяться безкоштовні онлайн-семінари щодо умов оформлення та отримання мікрогрантів.

Прийом заявок на цей рік закінчено 19 листопада. У 2024 році програму буде відновлено.

Телефон для довідок

За консультацією та поясненнями ви можете звертатися у робочі години обласного центру зайнятості за номером телефону гарячої лінії: +38(097) 037-00-96.

Скільки одеситів взяли участь в програмі

З початку проведення програми до Одеського обласного центру зайнятості надійшло 863 заяви. З них 15 заяв – від учасників бойових дій. Отримали гранти вже 241 особа, з них троє – учасники бойових дій.

Грантоотримувачі запланували створити 561 робоче місце. Основні види діяльності: оптова і роздрібна торгівля, відкриття закладів харчування, переробна промисловість, надання послуг, сільське господарство. Наразі заявки ще обробляються.