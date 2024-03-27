У квітні зроблять перерахунок пенсій: кому і на скільки підвищать

Виплати зростуть у тих, у кого маленькі пенсії

Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата становить 7100 гривень, а з 1 квітня ця сума зросте до 8 тисяч гривень. У зв’язку з цим має відбутися й автоматичний перерахунок мінімальної пенсії за віком для осіб, які:

досягли 65 років;

мають повний стаж (жінки — не менше 30 років, чоловіки — не менше 35 років);

не працюють.

Перерахунок відбудеться тільки, якщо збігаються всі три умови. Відчути підвищення зможуть тільки ті, у кого загальний розмір пенсії невеликий — і то не факт. Про підводні камені перерахунку читайте нижче.

Як відбуватиметься перерахунок пенсій

У зазначеної категорії осіб мінімальна пенсія за віком становить 40% мінімальної зарплати. З 1 січня розмір такої мінімальної пенсії становив 2840 гривень, з 1 квітня він збільшиться на 360 гривень і становитиме 3200 гривень. Якщо такі пенсіонери мають право на надбавки, то вони встановлюються вже вище цього розміру.

Для розуміння: мінімальна пенсія за віком для решти пенсіонерів дорівнює прожитковому мінімуму — 2361 гривня (застосовується з 1 березня 2024 року).

Якщо пенсіонери, старші за 65 років із повним стажем, продовжують працювати, то для їхнього розрахунку застосовується стара мінімальна зарплата. Перерахунок пенсії з урахуванням актуального показника мінімалки буде проведено тільки після звільнення. Усе це передбачено Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Що потрібно знати, щоб не заплутатися?

Уточнимо, що паралельно діє постанова Кабінету Міністрів №185 від 23 лютого 2024 року. Вона також передбачає певну пільгу для непрацюючих, за умови, якщо вони мають повний стаж і їм виповнилося 65 років. Згідно з нею, у таких громадян пенсія не може бути меншою за 3370 гривень. Оскільки ця норма вже діє з 1 березня 2024 року, то на практиці мало хто зможе відчути додаткове збільшення пенсій з 1 квітня. Адже мінімальна пенсійна виплата у таких людей уже сьогодні перевищує 3200 гривень, до яких мали підтягнутися пенсії. Таким чином, застерігаємо наших читачів від завищених очікувань щодо квітневого перерахунку.

Чи буде перерахунок тим, хто працює?

Схоже застереження можемо зробити і для тих пенсіонерів, які продовжують працювати. Урядом дійсно анонсовано автоматичний перерахунок пенсій з урахуванням додаткового стажу з 1 квітня. Однак цей перерахунок, як і в останні кілька років, буде проведено із запізненням. Доплату за квітень і травень, найімовірніше, буде здійснено в червні.

Нагадаємо, що пенсіонери, які продовжують працювати, мають право на перерахунок своєї пенсії за кожні два роки, що минули з дати призначення або останнього перерахунку пенсії. У цих випадках насамперед відбувається перерахунок пенсії за стажем. Але якщо це вигідно, то можуть переглянути і коефіцієнт заробітної плати — за умови, що останні два роки пенсіонер офіційно отримував хорошу зарплату.

Заяву подавати необов’язково

Раніше, щоб зробити такий перерахунок, потрібно було обов’язково подавати заяву до Пенсійного фонду. Зараз навіть якщо заява не подається, то перерахунок рано чи пізно проводиться автоматично. Щороку органи Пенсійного фонду перевіряють дані про сплату страхових внесків тих, хто вже стоїть на обліку. Якщо за результатами перевірки видно, що станом на березень відповідного року пенсіонер отримав два роки неврахованого стажу, то з 1 квітня здійснюється автоматичний перерахунок. Це також передбачено Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Останніми роками цей перерахунок не проводять саме у квітні, бо змінилися строки подання звітності: була щомісячна, а стала щоквартальною. Відповідно, у березні в Пенсійному фонді ще немає відомостей про сплату внесків людей за перші місяці року, тому право на перерахунок пенсії з 1 квітня визначається тільки ближче до травня. Потім такий перерахунок проводять заднім числом.

Утім, і цей вид перерахунку не завжди приносить багато грошей, а інколи взагалі не позначається на розмірі пенсії.

Скільки коштує стаж?

Насамкінець зазначимо, що через збільшення мінімальної зарплати зростає і розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ). З 1 січня 2024 року мінімальний страховий внесок становив 1562 гривні, тобто 22% від мінімальної зарплати. З 1 квітня ЄСВ становитиме 1760 гривень. Фактично стільки коштуватиме місяць стажу. Якщо роботодавець не платитиме за людину цю суму щомісяця, людина втрачатиме стаж. Той, хто не працює офіційно, але хоче собі самостійно заробити стаж, має таку саму суму відраховувати добровільно.