В Одесі тимчасово припинять роботу три популярні трамваї

Вже завтра, 6 вересня, три трамвайных маршрута №5, 17 и 28 перестанут курсировать из-за ремонта рельс возле кинотеатра «Родина».

Про це повідомили у мерії Одеси.

На розі Старопортофранківської та Пантелеймонівської розпочинається реконструкція трамвайних колій. У зв’язку з цим трамваї № 5, 17, 28 не ходитимуть з 6 вересня до завершення робіт.

Таким чином, орієнтовно на 2-3 тижні не можна буде дістатися трамваєм до Аркадії, до парку Шевченка та на Фонтан.

Ремонт перехрестя: деталі

Ремонт перехрестя Старопортофранківської та Пантелеймонівської планувався ще з 2020 року, коли він коштував 2,1 мільйона гривень. Влітку 2021 р. на основі тендерної документації це коштувало майже 4 мільйони гривень.

Капітальний ремонт включає:

демонтаж рейок,

стрілочних переводів та глухих пересічень з установкою стандартних стрілок.

Згідно з тендерною документацією, підрядник повинен буде розібрати 230 метрів старих трамвайних колій, у тому числі три глухі перетини. А потім укласти 150 метрів нових колій – 79 метрів прямих колій та 71 метр у кривих, 6 комплексів стрілок – зі стрілочними переказами, хрестовинами та ділянками прямих та кривих трамвайних колій по 6-7 метрів, 3 нових глухих перетинів.

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