Переселенці на Балтщині: як громада вирішує житлові, соціальні та гуманітарні питання

– Пані Тетяно, однією з найважливіших проблем для переселенців є питання даху над головою. Як ця проблема вирішується в Балтській громаді?

– Питання з житлом для переселенців у нас не стояло надто гостро. Адже люди в основному їхали до родичів або знайомих, які проживають в нашій громаді.

Місцеві жителі масово відгукнулися на потребу забезпечення житлом постраждалих. Дехто поселяв переселенців безкоштовно, хтось прийняв родичів. У громаді працює програма «Прихисток», за якою, з допомогою Товариства Червоного Хреста, виплачується компенсація власникам домоволодінь, які тимчасово розмістили внутрішньо переміщених осіб. За даною програмою отримували компенсацію близько 150 власників домоволодінь, зараз — 69.

Крім того, на випадок масової евакуації міська рада облаштувала будівлю колишньої школи у селі Оленівка. Тут зроблено ремонт, є санвузли, душові, кухня, їдальня, гаряча та холодна вода. Є окремі кімнати для проживання трьох-чотирьох осіб. Загалом тут можуть мешкати 50 людей.

— Люди часто виїжджають із зони бойових дій лише з документами, без грошей. Як їм отримати допомогу?

— Спочатку потрібно одержати довідку ВПО та оформити документи для отримання допомоги на проживання. Потрібно звернутись у ЦНАП міста Балта за адресою: вулиця Вишнева, 30, сектор з питань надання адміністративних послуг соціального характеру — кабінет №7.

Допомогу надає координаційний гуманітарний штаб, який працює у міськраді. Крім того, залучаються благодійні організації та фонди, що надають фінансову поміч, продукти харчування, засоби гігієни, безкоштовну юридичну та психологічну підтримку. Це:

Міжнародний благодійний фонд «Українська душа».

Благодійний фонд «Єдність громади».

Благодійний фонд «Одеса та одесити».

Благодійна організація «Життя».

Благодійна організація «Пробудження».

Благодійна організація «Промінь любові».

Громадська організація «Нове життя».

Неприбуткова організація «Десяте квітня».

Також у громаді діє програма соціальної підтримки «Захист і турбота». До програми були внесені зміни — її доповнено напрямом «Підтримка внутрішньо переміщених осіб». Вона передбачає надання адміністративних, соціальних, інформаційних та психологічних послуг, сприяння в інтеграції, надання медичних послуг, допомогу у працевлаштуванні, отриманні безоплатної правової допомоги тощо.

До нас прибувають люди з різним рівнем освіти, фахівці різних спеціальностей. За два роки до центру зайнятості звернулося 88 осіб, 62 особи отримали статус безробітного, а 26 людей – працевлаштовано. Ще 15 – знайшли роботу самостійно. Трудяться за такими професіями, як агроном, бармен, вихователь, інспектор з кадрів, завгосп, прибиральник, двірник, продавець, робітник з обслуговування будинків, економіст. Що важливо — Балті постійно потрібні лікарі та швачки.

Центр зайнятості пропонує ВПО послуги з пошуку роботи, програми зайнятості, навчання. Наприклад, людина, котра хоче набути нових знань, змінити професію, може отримати ваучер і пройти професійне навчання. У межах проекту «єРобота» переселенці можуть скористатись програмами «Власна справа», «Гранти на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей».

В Балтській публічній бібліотеці для ВПО та всіх бажаючих діють безплатні курси комп’ютерної грамотності, розмовний клуб «Розмовляймо українською мовою», центр психологічної підтримки, клуб за інтересами.

Для дітей з порушеннями здоров’я працює Балтський інклюзивно-ресурсний центр.

— Адаптація ВПО у нових громадах значною мірою залежить від готовності громади прийняти їх.

— Наша громада була готова до соціальних викликів ще з 2014 року, коли до нас почали переїжджати переселенці з Донеччини, Луганщини. Ми розуміємо, наскільки важлива соціальна і психологічна підтримка. Адже ці люди стали свідками жахливих подій, пережили стрес, втратили дах над головою, і дуже часто без сторонньої допомоги не можуть впоратися. Наразі одинадцять людей отримали психологічну допомогу від Центру надання соціальних послуг. Також у цьому напрямі працюють волонтери-психологи та благодійні організації.

Гуманітарна допомога пропонується переселенцям при зверненні до міськради за оформленням статусу ВПО. Розподіл та її видачу здійснює сектор по роботі з ВПО відділу соціальної політики міськради.

— Пані Тетяно, серед переселенців є активні люди, котрі хочуть бути корисними новій громаді. Що робить міськрада, щоб скористатися потенціалом переселенців?

— Щоб об’єднати переселенців і допомогти їм інтегруватися у громаду, при міськраді було створено Раду ВПО.

За короткий час рада зуміла об’єднати внутрішньо переміщених осіб з активною громадянською позицією. Першими важливими кроками стало згуртування людей, допомога громадським організаціям, які опікуються людьми з інвалідністю та переселенцями, поміч військовим, влаштування для дітей свят, створення у Вайбері групи ВПО.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.