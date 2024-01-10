Переселенці на Балтщині: як громада вирішує житлові, соціальні та гуманітарні питання

Як переселенців прийняла громада, чи почуваються ВПО повноправними жителями цієї спільноти, як допомагають їм на новому місці? Про все це — розмова із завідувачкою сектору по роботі з ВПО відділу соціальної політики Балтської міськради Тетяною Кошаринською.
– Пані Тетяно, однією з найважливіших проблем для переселенців є питання даху над головою. Як ця проблема вирішується в Балтській громаді?
– Питання з житлом для переселенців у нас не стояло надто гостро. Адже люди в основному їхали до родичів або знайомих, які проживають в нашій громаді.
Місцеві жителі масово відгукнулися на потребу забезпечення житлом постраждалих. Дехто поселяв переселенців безкоштовно, хтось прийняв родичів. У громаді працює програма «Прихисток», за якою, з допомогою Товариства Червоного Хреста, виплачується компенсація власникам домоволодінь, які тимчасово розмістили внутрішньо переміщених осіб. За даною програмою отримували компенсацію близько 150 власників домоволодінь, зараз — 69.
Крім того, на випадок масової евакуації міська рада облаштувала будівлю колишньої школи у селі Оленівка. Тут зроблено ремонт, є санвузли, душові, кухня, їдальня, гаряча та холодна вода. Є окремі кімнати для проживання трьох-чотирьох осіб. Загалом тут можуть мешкати 50 людей.
— Люди часто виїжджають із зони бойових дій лише з документами, без грошей. Як їм отримати допомогу?
— Спочатку потрібно одержати довідку ВПО та оформити документи для отримання допомоги на проживання. Потрібно звернутись у ЦНАП міста Балта за адресою: вулиця Вишнева, 30, сектор з питань надання адміністративних послуг соціального характеру — кабінет №7.
Допомогу надає координаційний гуманітарний штаб, який працює у міськраді. Крім того, залучаються благодійні організації та фонди, що надають фінансову поміч, продукти харчування, засоби гігієни, безкоштовну юридичну та психологічну підтримку. Це:
- Міжнародний благодійний фонд «Українська душа».
- Благодійний фонд «Єдність громади».
- Благодійний фонд «Одеса та одесити».
- Благодійна організація «Життя».
- Благодійна організація «Пробудження».
- Благодійна організація «Промінь любові».
- Громадська організація «Нове життя».
- Неприбуткова організація «Десяте квітня».
Також у громаді діє програма соціальної підтримки «Захист і турбота». До програми були внесені зміни — її доповнено напрямом «Підтримка внутрішньо переміщених осіб». Вона передбачає надання адміністративних, соціальних, інформаційних та психологічних послуг, сприяння в інтеграції, надання медичних послуг, допомогу у працевлаштуванні, отриманні безоплатної правової допомоги тощо.
До нас прибувають люди з різним рівнем освіти, фахівці різних спеціальностей. За два роки до центру зайнятості звернулося 88 осіб, 62 особи отримали статус безробітного, а 26 людей – працевлаштовано. Ще 15 – знайшли роботу самостійно. Трудяться за такими професіями, як агроном, бармен, вихователь, інспектор з кадрів, завгосп, прибиральник, двірник, продавець, робітник з обслуговування будинків, економіст. Що важливо — Балті постійно потрібні лікарі та швачки.
Центр зайнятості пропонує ВПО послуги з пошуку роботи, програми зайнятості, навчання. Наприклад, людина, котра хоче набути нових знань, змінити професію, може отримати ваучер і пройти професійне навчання. У межах проекту «єРобота» переселенці можуть скористатись програмами «Власна справа», «Гранти на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей».
В Балтській публічній бібліотеці для ВПО та всіх бажаючих діють безплатні курси комп’ютерної грамотності, розмовний клуб «Розмовляймо українською мовою», центр психологічної підтримки, клуб за інтересами.
Для дітей з порушеннями здоров’я працює Балтський інклюзивно-ресурсний центр.
— Адаптація ВПО у нових громадах значною мірою залежить від готовності громади прийняти їх.
— Наша громада була готова до соціальних викликів ще з 2014 року, коли до нас почали переїжджати переселенці з Донеччини, Луганщини. Ми розуміємо, наскільки важлива соціальна і психологічна підтримка. Адже ці люди стали свідками жахливих подій, пережили стрес, втратили дах над головою, і дуже часто без сторонньої допомоги не можуть впоратися. Наразі одинадцять людей отримали психологічну допомогу від Центру надання соціальних послуг. Також у цьому напрямі працюють волонтери-психологи та благодійні організації.
Гуманітарна допомога пропонується переселенцям при зверненні до міськради за оформленням статусу ВПО. Розподіл та її видачу здійснює сектор по роботі з ВПО відділу соціальної політики міськради.
— Пані Тетяно, серед переселенців є активні люди, котрі хочуть бути корисними новій громаді. Що робить міськрада, щоб скористатися потенціалом переселенців?
— Щоб об’єднати переселенців і допомогти їм інтегруватися у громаду, при міськраді було створено Раду ВПО.
За короткий час рада зуміла об’єднати внутрішньо переміщених осіб з активною громадянською позицією. Першими важливими кроками стало згуртування людей, допомога громадським організаціям, які опікуються людьми з інвалідністю та переселенцями, поміч військовим, влаштування для дітей свят, створення у Вайбері групи ВПО.
Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.