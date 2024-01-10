Новини Одеси та Одеської області

Переселенці на Балтщині: як громада вирішує житлові, соціальні та гуманітарні питання

Переселенці на Балтщині: як громада вирішує житлові, соціальні та гуманітарні питання

Як переселенців прийняла громада, чи почуваються ВПО повноправними жителями цієї спільноти, як допомагають їм на новому місці? Про все це — розмова із завідувачкою сектору по роботі з ВПО відділу соціальної політики Балтської міськради Тетяною Кошаринською.

Кошаринська Тетяна. Зав. сектору по роботі з ВПО

Кошаринська Тетяна. Зав. сектору по роботі з ВПО

– Пані Тетяно, однією з найважливіших проблем для переселенців є питання даху над головою. Як ця проблема вирішується в Балтській громаді?

– Питання з житлом для переселенців у нас не стояло надто гостро. Адже люди в основному їхали до родичів або знайомих, які проживають в нашій громаді.

Місцеві жителі масово відгукнулися на потребу забезпечення житлом постраждалих. Дехто поселяв переселенців безкоштовно, хтось прийняв родичів. У громаді працює програма «Прихисток», за якою, з допомогою Товариства Червоного Хреста, виплачується компенсація власникам домоволодінь, які тимчасово розмістили внутрішньо переміщених осіб. За даною програмою отримували компенсацію близько 150 власників домоволодінь, зараз — 69.

Де у Балтській громаді живуть ВПО

Крім того, на випадок масової евакуації міська рада облаштувала будівлю колишньої школи у селі Оленівка. Тут зроблено ремонт, є санвузли, душові, кухня, їдальня, гаряча та холодна вода. Є окремі кімнати для проживання трьох-чотирьох осіб. Загалом тут можуть мешкати 50 людей.

— Люди часто виїжджають із зони бойових дій лише з документами, без грошей. Як їм отримати допомогу?

— Спочатку потрібно одержати довідку ВПО та оформити документи для отримання допомоги на проживання. Потрібно звернутись у ЦНАП міста Балта за адресою: вулиця Вишнева, 30, сектор з питань надання адміністративних послуг соціального характеру — кабінет №7.

Допомога ВПО Балтської громади

Допомогу надає координаційний гуманітарний штаб, який працює у міськраді. Крім того, залучаються благодійні організації та фонди, що надають фінансову поміч, продукти харчування, засоби гігієни, безкоштовну юридичну та психологічну підтримку. Це:

  • Міжнародний благодійний фонд «Українська душа».
  • Благодійний фонд «Єдність громади».
  • Благодійний фонд «Одеса та одесити».
  • Благодійна організація «Життя».
  • Благодійна організація «Пробудження».
  • Благодійна організація «Промінь любові».
  • Громадська організація «Нове життя».
  • Неприбуткова організація «Десяте квітня».

Також у громаді діє програма соціальної підтримки «Захист і турбота». До програми були внесені зміни — її доповнено напрямом «Підтримка внутрішньо переміщених осіб». Вона передбачає надання адміністративних, соціальних, інформаційних та психологічних послуг, сприяння в  інтеграції, надання медичних послуг, допомогу у працевлаштуванні, отриманні безоплатної правової допомоги тощо. 

До нас прибувають люди з різним рівнем освіти, фахівці різних спеціальностей. За два роки до центру зайнятості звернулося 88 осіб, 62 особи отримали статус безробітного, а 26 людей – працевлаштовано. Ще 15 – знайшли роботу самостійно. Трудяться за такими професіями, як агроном, бармен, вихователь, інспектор з кадрів, завгосп, прибиральник, двірник, продавець, робітник з обслуговування будинків, економіст. Що важливо — Балті постійно потрібні лікарі та швачки.

Центр зайнятості пропонує ВПО послуги з пошуку роботи, програми зайнятості, навчання. Наприклад, людина, котра хоче набути нових знань, змінити професію, може отримати ваучер і пройти професійне навчання. У межах проекту «єРобота» переселенці можуть скористатись програмами «Власна справа», «Гранти на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей». 

В Балтській публічній бібліотеці для ВПО та всіх бажаючих діють безплатні курси комп’ютерної грамотності, розмовний клуб «Розмовляймо українською мовою», центр психологічної підтримки, клуб за інтересами.

Для дітей з порушеннями здоров’я працює Балтський інклюзивно-ресурсний центр. 

— Адаптація ВПО у нових громадах значною мірою залежить від готовності громади прийняти їх.

— Наша громада була готова до соціальних викликів ще з 2014 року, коли до нас почали переїжджати переселенці з Донеччини, Луганщини. Ми розуміємо, наскільки важлива соціальна і психологічна підтримка. Адже ці люди стали свідками жахливих подій, пережили стрес, втратили дах над головою, і дуже часто без сторонньої допомоги не можуть впоратися. Наразі одинадцять людей отримали психологічну допомогу від Центру надання соціальних послуг. Також у цьому напрямі працюють волонтери-психологи та благодійні організації. 

Гуманітарна допомога пропонується переселенцям при зверненні до міськради за оформленням статусу ВПО. Розподіл та її видачу здійснює сектор по роботі з ВПО відділу соціальної політики міськради.

— Пані Тетяно, серед переселенців є активні люди, котрі хочуть бути корисними новій громаді. Що робить міськрада, щоб скористатися потенціалом переселенців?

— Щоб об’єднати переселенців і допомогти їм інтегруватися у громаду, при міськраді було створено Раду ВПО. 

За короткий час рада зуміла об’єднати внутрішньо переміщених осіб з активною громадянською позицією. Першими важливими кроками стало згуртування людей, допомога громадським організаціям, які опікуються людьми з інвалідністю та переселенцями, поміч військовим, влаштування для дітей свят, створення у Вайбері групи ВПО.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати