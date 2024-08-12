Новини Одеси та Одеської області

«От тільки не кажи мені за моду!»: розмаїття одягу в спекотній Одесі (фото)

«От тільки не кажи мені за моду!»: розмаїття одягу в спекотній Одесі (фото)

Шорти, штани, спідниці, плаття… І ще щось таке, назву чого, вірогідно, знають тільки фахівці. А інколи щось зовсім «неймовірне»… Бо ж спека на вулицях Одеси диктує свою «моду»: кому що зручно. Чи, скоріш, «що у кого є»… Бо й часи важкі, до того ж, як почула нещодавно: «Зараз якось зовсім не до моди». Тож як ми одягаємось у спеку?

Так, так, ми ж читаємо-слухаємо поради, тому знаємо: у спеку треба одягатись у щось світле, аби не «приваблювати» до себе оте спекотне сонечко. А ще бажано, аби одяг був з натуральних тканин, не тісний. Та щоб закривав шкіру… Ой, скільки корисних порад!

– От тільки не кажи мені за моду! Що є – те й одягаю!

Две одесситки

Так літня жінка відреагувала на слова своєї подруги, яка (ясно, все знає, бо ж читала, радилась, вивчала) спитала по-одеськи відверто:

– Що ти на себе сьогодні одягла? На тобі все ж штучне! Ти ж мокра вся, он як спітніла! Хто таке у спеку одягає?! До того, таке вже не носять! Не модно!..

Так, звісно, не в моді справа. Але інколи таки вражає оте розмаїття одягу в спекотній Одесі.

Жара в Одессе

– Це манекен чи жива істота?! – серйозно питає інша жінка на ринку.

Питає, придивляється здивовано, потім заспокоюється: таки манекен.

Манекен на одесском рынке

Виносе тихий «вердикт»:

– Ну що й з того, що я здивувалась? Іноді таке на вулицях міста побачиш – ніякі манекени у зрівняння не йдуть…

На Новом рынке

Сподобалась мені відповідь перехожого на цей монолог жінки, яка, до речі, просто висловлювала свої враження вголос:

– Невже вам не все одно, як люди одягнені?.. Інших проблем немає?

Звісно, є… Але такі вуличні «картинки» – це ж наш час: воєнний, тривожний, а ще – спекотний. Чи з літньою грозою… Чи з тривогою у душі, яка іноді зашкалює…

Жара в Одессе, одежда

От і бачиш, як одна людина «дотримується усіх правил»: капелюх (іноді навіть суміщений з парасолькою від сонця і дощу) на голові, все натуральне, нічого не тисне… А от інша, здається, щось зовсім «переплутала»: чи то літо з його «постійним» за тридцять, чи то осінь вже на дворі…

В Одессе дождь

– Влітку всі так незвично одягнені, – ділиться думками інший перехожий.

Незвично – це як?.. Для кого незвично в наші, м’яко кажучи, незвичні часи?..

Скоріше – різноманітно…

Как одеваются в Одессе
Мода по-одесски
На одесской улице
Лето на одесской улице
На одесском рынке

Фото авторки

Avatar photo
Марія Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk