«Вот только не рассказывай мне за моду!»: разнообразие одежды в жаркой Одессе (фото)

Да, да, мы же читаем-слушаем советы, поэтому знаем: в жару нужно одеваться во что-то светлое, чтобы не «привлекать» к себе это жаркое солнышко. А еще желательно, чтобы одежда была из натуральных тканей, не тесной. Да чтоб прикрывала кожу от солнечных лучей… Ой, сколько полезных советов!

– Вот только не рассказывай мне за моду! Что есть – то и одеваю!

Так пожилая женщина отреагировала на слова своей подруги, которая (ясно, все знает, потому что читала, советовалась, изучала) спросила по-одесски откровенно:

– Что ты на себя сегодня надела? На тебе же все искусственное! Ты же вся мокрая, вон как вспотела! Кто такое в жару одевает? К тому же, такое уже не носят! Не модно!

Да, конечно, не в моде дело. Но иногда поражает это разнообразие одежды в жаркой Одессе.

– Это манекен или живое существо?! – серьезно спрашивает другая женщина на рынке.

Спрашивает, присматривается с удивлением, потом успокаивается: таки манекен.

Выносит тихий «вердикт»:

– Ну что с того, что я удивилась? Иногда такое на улицах города увидишь – никакие манекены в сравнение не идут…

Понравился мне ответ прохожего на этот монолог женщины, которая, кстати, просто выражала свои впечатления вслух:

– Неужели вам не все равно, как люди одеты?.. Других проблем нет?

Конечно, есть… Но такие уличные «картинки» – это ведь тоже наше время: военное, тревожное, а еще – жаркое. Или с летней грозой… Или с тревогой в душе, иногда зашкаливающей…

Вот и видишь, как один человек «придерживается всех правил»: головной убор (иногда даже совмещенный с зонтиком от солнца и дождя) на голове, все натуральное, ничего не давит…

А вот другой, кажется, что-то совсем «перепутал»: то ли лето с его «постоянным» за тридцать, то ли осень уже на дворе…

– Летом все так необычно одеты, – делится мыслями другой прохожий.

Необычно – это как?.. Для кого необычно в наше, мягко говоря, необычное время?..

Скорее – разнообразно…

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