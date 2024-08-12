«Вот только не рассказывай мне за моду!»: разнообразие одежды в жаркой Одессе (фото)

Шорты, брюки, юбки, платья… И еще что-то такое, название чему, вероятно, знают только специалисты. А иногда что-то совсем «невероятное»… Ведь жара на улицах Одессы диктует свою «моду»: кому что удобно. Или, скорее, «что у кого есть»… Да и времена тяжелые. К тому же, как услышала недавно: «Сейчас совсем не до моды». Как же мы одеваемся в жару?
Да, да, мы же читаем-слушаем советы, поэтому знаем: в жару нужно одеваться во что-то светлое, чтобы не «привлекать» к себе это жаркое солнышко. А еще желательно, чтобы одежда была из натуральных тканей, не тесной. Да чтоб прикрывала кожу от солнечных лучей… Ой, сколько полезных советов!
– Вот только не рассказывай мне за моду! Что есть – то и одеваю!
Так пожилая женщина отреагировала на слова своей подруги, которая (ясно, все знает, потому что читала, советовалась, изучала) спросила по-одесски откровенно:
– Что ты на себя сегодня надела? На тебе же все искусственное! Ты же вся мокрая, вон как вспотела! Кто такое в жару одевает? К тому же, такое уже не носят! Не модно!
Да, конечно, не в моде дело. Но иногда поражает это разнообразие одежды в жаркой Одессе.
– Это манекен или живое существо?! – серьезно спрашивает другая женщина на рынке.
Спрашивает, присматривается с удивлением, потом успокаивается: таки манекен.
Выносит тихий «вердикт»:
– Ну что с того, что я удивилась? Иногда такое на улицах города увидишь – никакие манекены в сравнение не идут…
Понравился мне ответ прохожего на этот монолог женщины, которая, кстати, просто выражала свои впечатления вслух:
– Неужели вам не все равно, как люди одеты?.. Других проблем нет?
Конечно, есть… Но такие уличные «картинки» – это ведь тоже наше время: военное, тревожное, а еще – жаркое. Или с летней грозой… Или с тревогой в душе, иногда зашкаливающей…
Вот и видишь, как один человек «придерживается всех правил»: головной убор (иногда даже совмещенный с зонтиком от солнца и дождя) на голове, все натуральное, ничего не давит…
А вот другой, кажется, что-то совсем «перепутал»: то ли лето с его «постоянным» за тридцать, то ли осень уже на дворе…
– Летом все так необычно одеты, – делится мыслями другой прохожий.
Необычно – это как?.. Для кого необычно в наше, мягко говоря, необычное время?..
Скорее – разнообразно…
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