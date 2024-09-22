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В Одесі перефарбували у кольори українського прапора відомий радянський танк «На испуг» (фото)

В Одесі перефарбували у кольори українського прапора відомий радянський танк «На испуг» (фото)

Сьогодні в Одесі невідомі перефарбували у синьо-жовтий колір відомий танк «НІ-1», встановлений у сквері на розі вулиць Розумовської та М’ясоїдівської.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Одеський танк "На переляк" перефарбували

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Танк «НІ-1»: що про нього відомо

Танк НІ-1 («На испуг», «Січневий», «Одеський танк») – легкий танк, що був броньованим трактором або тягачем, обшитий звареними броньовими або просто сталевими листами. Цей танк був сквапно сконструйований в Одесі під час оборони міста влітку-восени 1941 року з урахуванням можливостей промисловості обложеного міста через гостру нестачу техніки у радянських військ.

Танки «На переляк» випускав одеський завод імені Січневого повстання, а залізними листами постачав судноремонтний завод. Озброєння танка складалося з легкої гармати або двох кулеметів, які встановлювали в вежах, що обертаються, використовуючи при цьому як справжні вежі від підбитих танків, так і саморобні конструкції.

Монумент у сквері на Розумовській було відкрито 1971 року, до 30-річчя початку оборони Одеси. Він вважається пам’яткою історії місцевого значення.

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