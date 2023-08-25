Олексій Богатський: 94 роки з народження одеського хіміка та творця популярного транквілізатора

Одеса — місто не лише художників та музикантів, а й вчених. 25 серпня виповнюється 94 роки від дня народження видатного хіміка-органіка, професора Олексія Богатського. Його ім’я має Фізико-хімічний інститут Академії наук України, який знаходиться в Одесі.

Народився Олексій Богатський у 1929 році, у родині професора Одеського університету. Його батько та мати були хіміками, і Богатський продовжив сімейну традицію. Він закінчив 57 школу, а потім хімічний факультет Одеського університету, показавши під час навчання відмінні наукові здібності. Талановитого студента запросили до аспірантури та залишили працювати на кафедрі. Вже у 25 років Богатський захистив дисертацію та отримав перший науковий ступінь кандидата хімічних наук.

1968 року Богатський отримав звання професора, а 1970-го став ректором університету, але продовжував читати лекції студентам до кінця життя. Багатський керував лабораторією та досвідченим заводом Інституту загальної та неорганічної хімії Академії наук в Одесі та Південним науковим центром. У 1977 році Багатський став засновником та директором Фізико-хімічного інституту Академії наук.

За його участю проходили багато наукових досліджень, які пізніше втілилися у розробку нових лікарських препаратів. Зокрема, Богатський займався хімією фізіологічно активних речовин, розробкою нейротропних, імунотропних та противірусних препаратів. Саме під керівництвом Богатського створили перший вітчизняний транквілізатор «Феназепам».

Олексій Богатський помер 19 грудня 1983 року, але учні продовжили його розробку. На їх основі було створено селективний анксіолітик «Гідазепам», противірусний препарат «Аміксин» та перший вітчизняний діагностичний препарат для магнітно-резонансної томографії «Лантавіст».

Джерела: odessa-memory.info, Вікіпедія, lib.onu.edu.ua

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