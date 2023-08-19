Новини Одеси та Одеської області

Джордж Гамов: 55 років тому помер видатний американський фізик-теоретик родом з Одеси

Джордж Гамов: 55 років тому помер видатний американський фізик-теоретик родом з Одеси

19 серпня 1968 року помер американський фізик-теоретик, який розробив теорію великого вибуху, автор першої моделі генетичного коду одесит Георгій, або Джордж Гамов.

Народився Гамов в Одесі у 1904 році в сім’ї вчителів. У 1913 році вступив до реального училища, а потім закінчив фізико-математичний факультет Петроградського університету. Ще у студентські роки Гамов спільно з Іваненком та Ландау опублікував свої перші роботи з теоретичної фізики.

1928 року Гамова відправили у закордонне відрядження — спочатку до Геттінгена, а потім до Копенгагена, до інституту теоретичної фізики, яким керував Нільс Бор. За час відрядження Гамов написав сім наукових праць, а його теорія альфа-розпаду здобула визнання на світовому рівні.

Повернувшись на батьківщину, Гамова було обрано членом-кореспондентом Академії наук. Водночас він зробив невдалу спробу нелегально перебратися за кордон. Однак невдовзі йому пощастило — його відправили до Брюсселя на конгрес, присвячений фізиці атомного ядра. На батьківщину вчений більше не повернувся.

Чим відомий Джордж Гамов

Джордж Гамов відомий своїми роботами з квантової механіки, атомної та ядерної фізики, астрофізики, космології, біології. Він створив рівняння, що пояснює теорію тунельного ефекту, став автором першої кількісної теорії альфа-розпаду, одним із перших застосував закони ядерної фізики до питань еволюції зірок. Саме Гамов уперше чітко сформулював проблему генетичного коду. Крім того, вчений займався літературною діяльністю — у своїх науково-популярних творах він простою мовою розповідав про сучасні наукові уявлення.

Наприкінці життя вчений страждав на порушення роботи серця. Георгій Гамов помер та похований в американському місті Боулдері.

На честь вченого було названо місячний кратер, астероїд № 8816, а одна з найвищих будівель Колорадського університету має назву «Вежа Гамова».

Джерела: grad.ua, odessa-memory.info, Вікіпедія

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати