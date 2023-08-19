Джордж Гамов: 55 років тому помер видатний американський фізик-теоретик родом з Одеси

19 серпня 1968 року помер американський фізик-теоретик, який розробив теорію великого вибуху, автор першої моделі генетичного коду одесит Георгій, або Джордж Гамов.

Народився Гамов в Одесі у 1904 році в сім’ї вчителів. У 1913 році вступив до реального училища, а потім закінчив фізико-математичний факультет Петроградського університету. Ще у студентські роки Гамов спільно з Іваненком та Ландау опублікував свої перші роботи з теоретичної фізики.

1928 року Гамова відправили у закордонне відрядження — спочатку до Геттінгена, а потім до Копенгагена, до інституту теоретичної фізики, яким керував Нільс Бор. За час відрядження Гамов написав сім наукових праць, а його теорія альфа-розпаду здобула визнання на світовому рівні.

Повернувшись на батьківщину, Гамова було обрано членом-кореспондентом Академії наук. Водночас він зробив невдалу спробу нелегально перебратися за кордон. Однак невдовзі йому пощастило — його відправили до Брюсселя на конгрес, присвячений фізиці атомного ядра. На батьківщину вчений більше не повернувся.

Чим відомий Джордж Гамов

Джордж Гамов відомий своїми роботами з квантової механіки, атомної та ядерної фізики, астрофізики, космології, біології. Він створив рівняння, що пояснює теорію тунельного ефекту, став автором першої кількісної теорії альфа-розпаду, одним із перших застосував закони ядерної фізики до питань еволюції зірок. Саме Гамов уперше чітко сформулював проблему генетичного коду. Крім того, вчений займався літературною діяльністю — у своїх науково-популярних творах він простою мовою розповідав про сучасні наукові уявлення.

Наприкінці життя вчений страждав на порушення роботи серця. Георгій Гамов помер та похований в американському місті Боулдері.

На честь вченого було названо місячний кратер, астероїд № 8816, а одна з найвищих будівель Колорадського університету має назву «Вежа Гамова».

Джерела: grad.ua, odessa-memory.info, Вікіпедія

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