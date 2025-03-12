Мартовскмй вечер в Одессе, в Горсаду
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Люди обговорюють останні події; чую знайоме вже четвертий рік поспіль: «Тварюки!»», «Давай не про війну, га?», «Учора як гримнуло!», «Давай вже додому підемо, скоро ж, мабуть, вони почнуть свої балалайки запускати!»…

Це якщо прислуховуватися. Бо так виходиш надвечір, придивляєшся, як центр міста починає жити своїм життям, здається, що все у порядку. От тільки весна зарано прийшла, березень – наче травень. Так і хочеться поговорити про природу, погоду, про фонтани, що ось-ось заб’ють струменями…

Мартовский вечер в Одессе
Март в Одессе
Мартовский вечер в Одессе, прохожие
Весна в Одессе, первая зелень
Мартовский вечер в Одессе, гитара
Мартовский вечер в Одессе, на улице
Мартовский вечер в центре Одессы
Мартовский вечер в Одессе, собаки
Одесситка кормит собак
Мартовский вечер в Одессе, прохожий

Хтось звично сідає на лавку – і в мобільник: які там новини, що ще сталося, чи варто сподіватись на краще. А хтось – навпаки: треба прогулятись, ні про що не читати хоча б на вулиці, аби викинути з голови на деякий час все «про страшне» і «про погане»…

Мартовский вечер в Одессе, Горсад
Мартовскмй вечер в Одессе, в Горсаду
Мартовский вечер в Одессе, фонтан
Мартовский вечер в Одессе, отдых
Март в одесском Горсаду
Мартовский вечер в Одессе, дерево
Мартовский вечер в Одессе, Дерибасовская
Мартовский вечер в Одессе, Гросад-Дерибасовская
Одесский Горсад весной
Мартовский вечер в Одессе, кролики
Мартовский вечер в Одессе, разговор
Мартовский вечер в Одессе, кофе

Вітрини Одеси вже скинули нарешті новорічні прикраси, а от ті, що до Дня закоханих ще залишились, весняний настрій додають. Деякі вітрини вивчаєш, наче на виставці побував.

…Жіночка годує вуличних песиків, хтось прогулюється собі тихо-тихо, придивляється на нові вуличні кав’ярні: маленькі, гарненькі…

Головна вулиця Одеси надвечір оживає: людей стає більше, хтось співає, хтось слухає… Комусь ці тусовки не вподоби: війна ж… Сперечаються люди з цього приводу вже четвертий рік поспіль – стільки триває війна…

Мартовский вечер в Одессе, у магазина
Центр Одессы в марте, 2025 г.
Мартовский вечер в Одессе, прогулка по центру
Мартовский вечер в Одессе, витрина
Мартовский вечер в Одессе, патефон, кафе
Мартовский вечер в Одессе, весенняя витрина
Мартовский вечер в Одессе, манекен
Мартовский вечер в Одессе, вывески
Март в Одессе, вечерний Горсад
Мартовский вечер в Одессе, самокаты

І все ж надвечірня Одеса прекрасна в ці березневі дні!..

Тримаймося!..

Фото авторки

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою