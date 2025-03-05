Спочатку була площа

Спочатку вона була Кінною, потім – Ново-Кінною. Наприкінці позаминулого століття стала іменуватися Сінною. Ну а ставши сквером, традиція перейменувань збереглася: сквер спочатку був названий ним. 10 квітня, потім став ім’ям Моісеєнко. У 1996 році сквер отримує ім’я фізика та астрофізика Георгія Гамова (1904, Одеса – 1968, США).

Ще будучи Сінною площею, у квітні 1944 року, це місце стає невідомим цвинтарем, точніше – місцем поховання, яке пізніше було знищено. Історія ця довга, «Одеське життя» нещодавно розповідала про неї.

Житлові будинки у сквері

Що сьогодні? Вам здасться трохи дивним невеликий провулок, який проходить ліворуч від скверу, якщо дивитися на нього з вулиці Мельницької. Не дивуйтеся: це також сквер Гамова. Тобто, розташовані тут житлові будинки значаться за адресою «Сквер Гамова», далі номер будинку. Покажчики на будинках – «ще в тому» стані.

Втім, хіба справа лише в покажчиках? Це місце взагалі справляє гнітюче враження. Але не можу не відзначити: воно по-своєму яскраве. З тих куточків міста, про які заведено говорити, що «час тут зупинився». Будинок на «підпорках», своєрідні вуличні куточки для відпочинку з пеньками і шинами, ворота з ду-у-у-же раньшого часу – все, здається, було точно так і багато років тому. Ну хіба що повітряна тривога, що голосно зазвучала, відразу повернула мене в реальність дня сьогоднішнього.

Волонтерські центри та тихий затишок

Мабуть, мало що змінилося б і в самому сквері, якби тут не з’явилася справжня Територія добра – Одеська народна церква та благодійний фонд «Добрий Самарянин». А під час війни тут з’єдналися воєдино і фонд, і Волонтерський гуманітарний центр у Малинівському районі.

Будівля церкви, пам’ятник «Героям віри» – все це зараз оточене спецтранспортом, місцями для обігріву, роздачі одягу та безкоштовного обіду для біженців та незаможних. Тут свій, абсолютно особливий ритм життя, і всюди – безліч оголошень, які допомагають людям розібратися, коли і де можна отримати потрібну їм допомогу.

До речі, з іншого боку скверу (вірніше, поруч із ним) розташований інший пам’ятник. Він встановлений на честь найкрасивішого католицького храму, який був трохи далі і був свого часу варварськи знищений.

Є в сквері і зовсім «тихі» місця, наче навіть непомітні. Декілька дитячих та спортивних майданчиків, лавки, урни і, головне, якийсь особливий затишок – такий сьогоднішній день скверу Гамова, який був колись давно площею.

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