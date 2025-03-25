Як повідомляє пресслужба міської ради, зараз у теплицях «Троянда» Комунального підприємства «Міськзелентрест» тривають роботи із заготівлі розсади весняних квітів, які традиційно прикрашають місто вже на початку квітня.

У пресслужбі нагадують, що кожного року перші квіти озеленювачі висаджують уже до 10 квітня – Дня визволення Одеси від фашистських загарбників.

Цього року до цієї дати в Одесі планується висадити 657 квадратних метрів квітників. Традиційно в першу чергу весняні квіти прикрасять площу Десятого квітня, Меморіал героїчної оборони Одеси – 411-ту батарею та сквер Героїв-льотчиків.

Всю квіткову розсаду (літники та весняники), а також квіти для створення вертикального озеленення фахівці КП «Міськзелентрест» заздалегідь заготовлюють у теплицях підприємства «Троянда».

Теплиці працюють цілий рік. Починаючи з вересня, відбувається закладка теплиць на наступний рік.

Крім того, фахівці підприємства висадили в парку Шевченка 100 кущів бирючини, яка буде створювати зелений паркан.

Фото пресслужби Одеської міськради