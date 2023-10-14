Одеський трикутний сквер та його раритет (фоторепортаж)

Колишній «Ботанічний трикутник»

Сквер відкрився завдяки «Громадському бюджету» (ви про такий ще пам’ятаєте?), до ковіда та війни, у 2019 році.

До речі, сквер існував і раніше, звався «Ботанічним трикутником», хоча мало хто з одеситів так його називав.

Одразу після відкриття скверу дісталось — хтось вкрав новенькі висаджені кущі. Потім одеський «Міськзелентрест» висадив нові, і зажив собі острівець новим життям.

Тут незвичні лавки, дитячий майданчик, яким вже новим ніяк не назвеш (трохи зламаний), плитка, зелень.

Погода все ще тепла, тому осінь сюди якось не поспішає. До речі, чисто й затишно. Місцеві, правда, розповідають, що «затишок — це зараз, а ось у спеку тут нема чого робити, тіні майже немає…».

Ще один «глобус Одеси»

До речі, з минулих часів, хоча й не таких вже далеких, сквер прикрашений витвором садово-паркового мистецтва «Зелена планета». Деякі вважають, що «це щось нове». Але — ні, не нове. Ця скульптура зберігається з 70-х років минулого століття. До відкриття скверу її оновили, бо виглядала вона до того часу «страшненькою».

Автор — нині покійний одеський художник та кераміст Олександр Дмитрієв. Він створив цю скульптуру, працюючи у 70-х роках минулого століття в одеському «Зелентресті».

І ще одне з приводу цієї скульптури. Вона вважається ще одним «раритетом» зі списку (неофіційного, звичайно) «глобусів Одеси»…

Фото Марії Котової