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Новости Одессы и Одесской области

В одесском сквере выкорчевали почти все недавно высаженные кусты (фото, видео)

В одесском сквере выкорчевали почти все недавно высаженные кусты (фото, видео)

Не так давно на территории сквера в Ботаническом треугольнике появилась живая изгородь из можжевельника. А на днях сотрудники «Горзелентреста» обнаружили, что пропали почти все зеленые насаждения.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства Одесского городского совета на своей странице в Facebook.
По словам чиновников, всего неделю назад в облагороженном совсем недавно сквере «За мир» сотрудники КП «Горзелентрест» высадили живую изгородь из можжевельника за длинной скамьей. В целом было высажено 90 кустов.

Совсем недавно в этом месте была живая изгородь из можжевельника

Совсем недавно в этом месте была живая изгородь из можжевельника

Однако 84 саженца пропали, осталось только шесть. Наш корреспондент, побывав на месте, сообщил, что там все еще виднеются следы разрытой земли. В горсовете отметили, что кусты можжевельника похитили неизвестные. Причем выкопали с корнем. Сначала выкорчевали 36 кустов, а буквально через пару дней – еще 48.

Найти злоумышленников, судя по всему, будет нелегко. Мы не заметили в сквере камер видеонаблюдения. На дороге рядом тоже нет столбов с камерами.

Департамент городского хозяйства также сообщил жителям города, что если ими будут замечены неизвестные, одетые не в спецодежду КП «Горзелентреста», которые выкапывают растения, то следует обращаться в полицию. За кражу имущества законом предусмотрено административное или уголовное наказание – в зависимости от тяжести преступления.

К слову, по этому поводу записал видеообращение главный инженер КП «Горзелентрест» Владимир Хрома и выложил в сеть.

Камер нигде нет, так что вычислить злоумышленников будет непросто

Камер нигде нет, так что вычислить злоумышленников будет непросто

Фото автора

Видео: YouTube-канал Думская, 1

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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