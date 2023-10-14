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Одесский треугольный сквер и его раритет (фоторепортаж)

Одесский треугольный сквер и его раритет (фоторепортаж)

Одесский сквер «За мир»… Такой себе небольшой зеленый островок на Второй станции Большого Фонтана. С одной стороны — трамваи, с другой — авто… А он — как маленький оазис. Кстати, с «раритетом»…

Бывший «Ботанический треугольник»

Сквер открылся благодаря «Общественному бюджету» (вы о таком еще помните ?), до ковида и войны, в 2019 году.

Сквер "За мир". Котова

Кстати, сквер существовал и раньше, назывался «Ботаническим треугольником», хотя мало кто из одесситов так его называл.

Сразу после открытия скверу досталось — кто-то украл новенькие высаженные кусты. Затем одесский «Горзелентрест» высадил новые, и зажил островок новой жизнью.

Сквер "За мир". Котова
Сквер "За мир". Котова

Здесь необычные скамейки, детская площадка, которой уже новой никак не назовешь (немного сломана), плитка, зелень.

Сквер "За мир". Котова
Сквер "За мир". Котова

Погода все еще теплая, поэтому осень сюда как-то не торопится. Кстати, чисто и уютно. Местные, правда, рассказывают, что «уют — это сейчас, а вот в жару здесь делать нечего, тени почти нет…».

Еще один «глобус Одессы»

Кстати, с прошлых времен, хотя и не столь уж далеких, сквер украшен произведением садово-паркового искусства «Зеленая планета». Некоторые считают, что это что-то новое. Но нет, не новое. Эта скульптура сохранилась еще с 70-х годов прошлого столетия. До открытия сквера ее обновили, потому что выглядела она к тому времени «страшненькой».

Сквер "За мир". Котова

Автор – ныне покойный одесский художник и керамист Александр Дмитриев. Он создал эту скульптуру, работая в 70-е годы прошлого века в одесском «Зелентресте».

По поводу этой скульптуры. Она считается еще одним «раритетом» из списка (неофициального, конечно) «глобусов Одессы»

Фото Марии Котовой

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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