Одесский треугольный сквер и его раритет (фоторепортаж)

Бывший «Ботанический треугольник»

Сквер открылся благодаря «Общественному бюджету» (вы о таком еще помните ?), до ковида и войны, в 2019 году.

Кстати, сквер существовал и раньше, назывался «Ботаническим треугольником», хотя мало кто из одесситов так его называл.

Сразу после открытия скверу досталось — кто-то украл новенькие высаженные кусты. Затем одесский «Горзелентрест» высадил новые, и зажил островок новой жизнью.

Здесь необычные скамейки, детская площадка, которой уже новой никак не назовешь (немного сломана), плитка, зелень.

Погода все еще теплая, поэтому осень сюда как-то не торопится. Кстати, чисто и уютно. Местные, правда, рассказывают, что «уют — это сейчас, а вот в жару здесь делать нечего, тени почти нет…».

Еще один «глобус Одессы»

Кстати, с прошлых времен, хотя и не столь уж далеких, сквер украшен произведением садово-паркового искусства «Зеленая планета». Некоторые считают, что это что-то новое. Но нет, не новое. Эта скульптура сохранилась еще с 70-х годов прошлого столетия. До открытия сквера ее обновили, потому что выглядела она к тому времени «страшненькой».

Автор – ныне покойный одесский художник и керамист Александр Дмитриев. Он создал эту скульптуру, работая в 70-е годы прошлого века в одесском «Зелентресте».

По поводу этой скульптуры. Она считается еще одним «раритетом» из списка (неофициального, конечно) «глобусов Одессы»…

Фото Марии Котовой