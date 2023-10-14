Одесский треугольный сквер и его раритет (фоторепортаж)

Одесский сквер «За мир»… Такой себе небольшой зеленый островок на Второй станции Большого Фонтана. С одной стороны — трамваи, с другой — авто… А он — как маленький оазис. Кстати, с «раритетом»…
Бывший «Ботанический треугольник»
Сквер открылся благодаря «Общественному бюджету» (вы о таком еще помните ?), до ковида и войны, в 2019 году.
Кстати, сквер существовал и раньше, назывался «Ботаническим треугольником», хотя мало кто из одесситов так его называл.
Сразу после открытия скверу досталось — кто-то украл новенькие высаженные кусты. Затем одесский «Горзелентрест» высадил новые, и зажил островок новой жизнью.
Здесь необычные скамейки, детская площадка, которой уже новой никак не назовешь (немного сломана), плитка, зелень.
Погода все еще теплая, поэтому осень сюда как-то не торопится. Кстати, чисто и уютно. Местные, правда, рассказывают, что «уют — это сейчас, а вот в жару здесь делать нечего, тени почти нет…».
Еще один «глобус Одессы»
Кстати, с прошлых времен, хотя и не столь уж далеких, сквер украшен произведением садово-паркового искусства «Зеленая планета». Некоторые считают, что это что-то новое. Но нет, не новое. Эта скульптура сохранилась еще с 70-х годов прошлого столетия. До открытия сквера ее обновили, потому что выглядела она к тому времени «страшненькой».
Автор – ныне покойный одесский художник и керамист Александр Дмитриев. Он создал эту скульптуру, работая в 70-е годы прошлого века в одесском «Зелентресте».
По поводу этой скульптуры. Она считается еще одним «раритетом» из списка (неофициального, конечно) «глобусов Одессы»…
Фото Марии Котовой