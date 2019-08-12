Гуляем по городу в поисках глобуса Одессы

Есть ли у нас в городе… глобусы Одессы? Нет, это не шутка, не прикол. Хотя, в то же время, и то, и другое. А еще — большие амбиции. Мы сейчас говорим не о названиях интернет-порталов или каких-либо заведений с таким названием, а о «конкретике». Существует ли глобус Одессы, который можно потрогать руками или хотя бы просто увидеть?

Таки глобус Одессы!

Тут все просто и сложно одновременно. Существует пусть небольшая, но все же коллекция «чисто одесских глобусов». Все началось давно. В самом начале века на улице Троицкой (ближе к Канатной) таки появился глобус Одессы. Он был себе установлен в самом начале нашего века, именовался одесситами, конечно же, «самым правильным глобусом мира», на котором Одесса стала седьмым материком. Девиз на нем гласил: «Одесситы всех стран, соединяйтесь!». Прикол был еще и в том, что при первом взгляде на шар казалось, что все здесь — как надо: экватор делит Землю пополам, нанесены материки и океаны. Вот только при более пристальном рассмотрении можно было увидеть: на самом юге планеты есть и седьмой материк — Одесса.

Почему же я обо всем этом в прошедшем времени, если глобус Одессы, как мы убедились, благополучно стоит на своем месте? А потому, что разобрать, что это за глобус, давно уже не представляется никакой возможности. Он находится в таком «захиревшем» состоянии, что ни слоган прочитать, ни понять, где какой материк. Любой, кто не в курсе, что это за памятник такой, явно не сможет проникнуться.

К атлантам!

На вопрос, где же в Одессе «ейный» собственный глобус, абсолютное большинство, конечно же, назовут знаменитый дом с атлантами на ул. Гоголя. Что держат одесские атланты? Правильно, Земной шар. Следовательно, это и есть главный глобус Одессы.

Одесский малыш осваивает глобус

А вот глобус на улице Маразлиевской — давний. У дома №28 вам следует поднять глаза. Любуемся: среди целой серии лепнины вы обнаружите малыша, который циркулем измеряет глобус. Оказывается, по этому поводу в городе существует такая байка: это будущий одесский моряк уже с раннего детства «прописывает» себе маршрут для мореплавания.

Одесса — зеленая планета

Еще один одесский глобус установлен в одесском сквере «Ботанический треугольник» . Это образец садово-паркового искусства под названием «Зеленая планета». Автор — ныне покойный одесский художник и керамист Александр Дмитриев. Он создал эту скульптуру, трудясь в 70-х годах прошлого века в одесском “Зелентресте”.

Новенький — на Садовой

Еще один одесский глобус — необычный и очень-очень позитивный — есть на улице Садовой. Этот глобус установлен сравнительно недавно и сделан в виде пасхального яйца. А все континенты на нем изображены в качестве цветов. Такая себе позитивная «штучка»!..

Их могло быть больше

Наше путешествие было бы не полным, если бы мы не рассказали о еще двух чисто одесских глобусах, которых вы не увидите.

Первый в бывшем СССР памятник Ленину был установлен, как мы уже рассказывали, в 1924 году в Одессе, на Судоремонтном заводе. И этот бюст Ильича (памятник получил прозвище «паук») был установлен на земном шаре. Это было настоящее «украшение» в коллекции наших одесских глобусов. Но в 2016 году его, понятное дело, снесли.

А в 2017-м году по Одессе пронеслась новость: скульптор Александр Милов, автор уникальной инсталляции «Любовь», создает новое произведение — детальный Глобус Одессы. На нем были воссозданы все главные архитектурные достопримечательности города. Скульптура должна была быть установлена в Одессе. Мы связались с Александром Миловым и спросили его о судьбе проекта. Александр ответил, что его глобус Одессы «остановлен на этапе эскиза».

Увы…

Фото: автор, соцсети Александра Милова, sergeyurich.livejournal.com