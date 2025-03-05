Як повідомили в поліції Одеської області, днями правоохоронці виявили відео з інцидентом під час моніторингу соціальних мереж.

До теми: Кришталева казка: в Одеській області замерз лиман

Поліцейські встановили особу екстремала. Ним виявився 40-річний житель міста Чорноморськ. Коли квадроцикл став провалюватися під кригу, він і його діти 8-ми і 10-ти років встигли відскочити і втриматися на льоду.

Ювенальні поліцейські склали відносно чоловіка протокол за ухилення батьків від батьківських обов’язків за ч. 1 ст. 184 Кодексу України Матеріали вже скеровано до суду.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу в сумі 1700 гривень.

Крім того, у патрульній поліції за неправомірне водіння на чоловіка наклали штраф у розмірі 3400 гривень.

Нагадаємо, 15 лютого 2025 року на ставку в с. Корсунці сталася трагедія – під кригу провалилися і потонули троє підлітків.

Протягом усієї зими та в перші дні березня на водоймах України загинуло 126 осіб, зокрема 8 дітей. Тільки в лютому загинула 51 людина, з них 6 – діти. Про цю жахливу статистику розповіла речниця ДСНС Світлана Водолага.