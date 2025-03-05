Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Вахтанг Кипиани.

«5 марта – день памяти вероятно самого выдающегося украинского военного ХХ века Романа Шухевича. Как раз в этот и следующий день Одесса будет встречать информационно-рекрутинговый тур 13 Бригада Национальной гвардии Украины «Хартия». Вместе с нашим постоянным партнером – Одесская областная универсальная научная библиотека им. М.Грушевского делаем лекцию в честь генерала Тараса Чупринки», – написал Вахтанг Кипиани.

Вахтанг Кипиани – историк, журналист, публицист, писатель, главный редактор интернет-издания «Историческая Правда», военнослужащий 13-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины «Хартия».

Всех желающих послушать лекцию приглашают 5 марта в Одесскую областную научную библиотеку им. М.Грушевского на Троицкой 49/5.

Начало – в 17:00

О том, как главнокомандующим УПА приезжал в Одессу и оставил “с носом” советские спецслужбы, читайте в статье: Роман Шухевич: как главнокомандующий УПА дважды обхитрил КГБ