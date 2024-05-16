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Одеський Іванівський міст знову визнали непридатним до експлуатації: що це означає

Одеський Іванівський міст знову визнали непридатним до експлуатації: що це означає

Згідно з експертною оцінкою, стан одеського Іванівського шляхопроводу було визначено як непридатний для експлуатації, повідомляє прес-служба міської ради.

У мерії нагадали, що з березня 2021 року діють зміни в організації дорожнього руху та руху міського громадського транспорту Іванівським шляхопроводом.

На період реконструкції шляхопроводу було встановлено габаритну браму, захисну огорожу на ділянках пішохідних проходів. Проїзд великогабаритного автотранспорту фізично обмежений.

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«У зв’язку з незадовільним експлуатаційним станом Іванівського шляхопроводу обмеження руху транспорту цим шляхопроводом продовжено до 31 грудня 2024 року»,

– зазначають у прес-службі міськради.

Відповідне розпорядження напередодні підписав міський голова.

Як повідомлялося раніше, на початку 2024 року стало відомо, що в Одесі можуть скасувати тендер на реконструкцію Іванівського мосту.

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