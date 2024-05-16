Одеський Іванівський міст знову визнали непридатним до експлуатації: що це означає

У мерії нагадали, що з березня 2021 року діють зміни в організації дорожнього руху та руху міського громадського транспорту Іванівським шляхопроводом.

На період реконструкції шляхопроводу було встановлено габаритну браму, захисну огорожу на ділянках пішохідних проходів. Проїзд великогабаритного автотранспорту фізично обмежений.

«У зв’язку з незадовільним експлуатаційним станом Іванівського шляхопроводу обмеження руху транспорту цим шляхопроводом продовжено до 31 грудня 2024 року»,

– зазначають у прес-службі міськради.

Відповідне розпорядження напередодні підписав міський голова.

Як повідомлялося раніше, на початку 2024 року стало відомо, що в Одесі можуть скасувати тендер на реконструкцію Іванівського мосту.