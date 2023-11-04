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Одеський Тещин міст закритий: «Проходу немає!» (фотофакт)

Одеський Тещин міст закритий: «Проходу немає!» (фотофакт)

По одеському мосту проходити не можна! Він знову закритий. Причому, з обох сторін.

Нещодавно «Одеське життя» розповідало, як по Тещиному мосту спокійнісінько собі прогулюються люди.

З боку Куточка старої Одеси решітка (металева сітка) була частково відкрита. З боку Воронцовського палацу теж можна було пройти: там одна з бетонних плит була перетворена на високу сходинку: хоча й не дуже зручно, але пройти було можна. Що одесити й робили.

Але ж офіційно той міст ніхто не відкривав…

Сьогодні перевірили: Тещин міст закрито! Решітка (металева сітка) – на своєму місці. З написом: «Проходу немає!».

Така ж картина з іншого боку мосту: окрім бетонних плит встановлено таку саму решітку з тим же написом.

Тещин мост в Одессе: прохода нет

І хоча я сьогодні прочула від перехожих, що «одесити все одно щось придумають», аби гуляти по мосту, це заборонено.

До речі, ця заборона діяла і раніше. Її просто порушили.

Гуляти дозволено тільки по Приморському бульвару. Нагадаємо, що Стамбульський та Грецький парки теж закриті.

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Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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