Одеські Курсаки: історія та маловідомі факти

Як розповідає співавтор альбому, засновник відомого ресурсу «Стара Одеса в фотографіях» Євген Волокін, «Курсаки, або Місце, якого немає на карті» – перше систематизоване видання про одеський мікрорайон Курсаки та прилеглі до нього території.

Нагадаємо, це вже восьма книга у серії краєзнавчих альбомів, що вийшли в межах проєкту «Стара Одеса у фотографіях».

«Працюючи над книгою, автори опрацювали історичні документи, архівні матеріали, карти, довідники, газетну періодику, спогади місцевих мешканців. Книгу ілюстровано оригінальними фотографіями і фрагментами карт, більшість яких публікується вперше»,

– розповідає Євген Волокін.

Цікаво, що до основного масиву тексту та ілюстрацій додано подарунок – репринтне видання унікального плану Одеси 1916 року.

Ви зацікавлені в альбомі? Напишіть про це в особистому повідомленні (ресурс «Стара Одеса в фотографіях» на Facebook) або на електронну пошту [email protected].

Коли книгу буде надруковано, вам про це повідомлять. Заздалегідь оплачувати нічого не потрібно.

Фото: ресурс «Стара Одеса в фотографіях»