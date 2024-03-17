Одеські Курсаки: історія та маловідомі факти

«Курсаки, або Місце, якого немає на карті» – такою буде назва нового альбому з серії «Стара Одеса у фотографіях», друк якого вже завершується. Видання вже зовсім скоро «побачить світ».
Як розповідає співавтор альбому, засновник відомого ресурсу «Стара Одеса в фотографіях» Євген Волокін, «Курсаки, або Місце, якого немає на карті» – перше систематизоване видання про одеський мікрорайон Курсаки та прилеглі до нього території.
Нагадаємо, це вже восьма книга у серії краєзнавчих альбомів, що вийшли в межах проєкту «Стара Одеса у фотографіях».
«Працюючи над книгою, автори опрацювали історичні документи, архівні матеріали, карти, довідники, газетну періодику, спогади місцевих мешканців. Книгу ілюстровано оригінальними фотографіями і фрагментами карт, більшість яких публікується вперше»,
– розповідає Євген Волокін.
Цікаво, що до основного масиву тексту та ілюстрацій додано подарунок – репринтне видання унікального плану Одеси 1916 року.
Ви зацікавлені в альбомі? Напишіть про це в особистому повідомленні (ресурс «Стара Одеса в фотографіях» на Facebook) або на електронну пошту [email protected].
Коли книгу буде надруковано, вам про це повідомлять. Заздалегідь оплачувати нічого не потрібно.
Фото: ресурс «Стара Одеса в фотографіях»