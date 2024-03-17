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Одеські Курсаки: історія та маловідомі факти

Одеські Курсаки: історія та маловідомі факти

«Курсаки, або Місце, якого немає на карті» – такою буде назва нового альбому з серії «Стара Одеса у фотографіях», друк якого вже завершується. Видання вже зовсім скоро «побачить світ».

Як розповідає співавтор альбому, засновник відомого ресурсу «Стара Одеса в фотографіях» Євген Волокін, «Курсаки, або Місце, якого немає на карті» – перше систематизоване видання про одеський мікрорайон Курсаки та прилеглі до нього території.

Книга про одесские Курсаки

Нагадаємо, це вже восьма книга у серії краєзнавчих альбомів, що вийшли в межах проєкту «Стара Одеса у фотографіях».

«Працюючи над книгою, автори опрацювали історичні документи, архівні матеріали, карти, довідники, газетну періодику, спогади місцевих мешканців. Книгу ілюстровано оригінальними фотографіями і фрагментами карт, більшість яких публікується вперше»,

– розповідає Євген Волокін.

Курсаки: новое издание

Про одесские Курсаки

Цікаво, що до основного масиву тексту та ілюстрацій додано подарунок – репринтне видання унікального плану Одеси 1916 року.

Уникальный план Одессы

Ви зацікавлені в альбомі? Напишіть про це в особистому повідомленні (ресурс «Стара Одеса в фотографіях» на Facebook) або на електронну пошту [email protected].

Обложка книги

Коли книгу буде надруковано, вам про це повідомлять. Заздалегідь оплачувати нічого не потрібно.

Фото: ресурс «Стара Одеса в фотографіях»

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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