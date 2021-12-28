Из истории одесских Фонтанов: что уже потеряно и что можем потерять в будущем

На исходе года в читальном зале Одесской национальной научной библиотеки презентовали еще одно уникальное во всех отношениях издание из серии авторского проекта журналиста Евгения Волокина «Старая Одесса в фото». Название говорит само за себя — «О Фонтанах и не только, или Из истории одесских берегов».

Что такое одесские Фонтаны?

Кроме малоизвестных фактов альбом включает около трехсот фото, большинство из них уникальны — читатель увидит их впервые. Их присылали обычные одесситы, они «добывались» у одесских коллекционеров (в частности, у Анатолия Дроздовского), порой — на Староконном.

Уникальность альбома очевидна: вы увидите многое из того, что увидеть, собственно, можно уже только на фотографиях. Это наши береговые потери, это застройка, это оползни и прочие явления.

Вместе с Евгением Волокиным над альбомом работали Михаил Пойзнер и Евгений Черкез. Все три автора, представляя альбом, подчеркивали о том, что зачастую там представлены наши одесские берега такими, какими они были в прошлом, такими, какими их вспоминают уже только старожилы.

Как происходила застройка одесского побережья, откуда «взялись» наши Фонтаны, как возникали курорты на одесских берегах, к чему приводит их сегодняшняя застройка и что в скором времени, может быть, уже не увидят новые поколения.

Теперь можно увидеть «те еще одесские берега»

Этот альбом — и увлекательный, и печальный рассказ об одесских Фонтанах, здесь по крупицам собраны фото и рассказы очевидцев, которым довелось видеть «те еще одесские берега».

Ну а представленные фото не только любопытны и редки, зачастую они, как это обычно бывает в альбомах проекта «Старая Одеса в фото», дают и точный ответ на частые одесские краеведческие вопросы «было — не было?», «где именно было?», «что же там было и как выглядело?».

Одесское море, одесское побережье, одесские пляжи, рыбацкие курени, санатории-дома отдыха… Одесские курьезы и отрывки истории, которые кажутся почти фантастическими — все уместилось в этом новом издании.

Все иллюстрации в альбоме сопровождаются историческими справками, которые авторский коллектив собирал из архивов, личных коллекций и фондов Одесской национальной научной библиотеки.

Справочные издания, газеты и журналы прошлых лет, которые хранятся в библиотеке, помогли уточнить и открыть новые факты из истории Одессы.

Как подчеркивают в Одесской национальной научной библиотеке, «характерной чертой этого проекта является сбалансированность представления иллюстративного и содержательного исторического материала».

Новый альбом, посвященный одесским Фонтанам, одесским берегам, передан в фонды многих одесских библиотек. Приобрести издание можно во Всемирном клубе одесситов, книжных магазинах города.

Одесситов призывают заглянуть в семейные альбомы

Ну а тем временем работа над историей Одессы, представленной в старых фотографиях, продолжается. И автор проекта «Старая Одесса в фото» Евгений Волокин по-прежнему обращается к одесситам с просьбой предоставить для сканирования фотографии из семейных альбомов — на фоне видов города в прошлые годы. Иногда подобное фото на фоне памятника, дома, просто на улице даст исчерпывающую «справку» о том или ином городском объекте, доме, улице, даже целом районе…

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о других альбомах проекта «Старая Одесса в фото»:

Фото Марии Котовой