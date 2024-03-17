Одесские Курсаки: история и малоизвестные факты

Как рассказывает соавтор альбома, основатель известного ресурса «Старая Одесса в фотографиях» Евгений Волокин, «Курсаки или Место, которого нет на карте» – первое систематизированное издание об одесском микрорайоне Курсаки и прилегающих к нему территорий.

Напомним, это уже восьмая книга в серии краеведческих альбомов, вышедших в рамках проекта «Старая Одесса в фотографиях».

«Работая над книгой, авторы проработали исторические документы, архивные материалы, карты, справочники, газетную периодику, воспоминания местных жителей. Книга иллюстрирована оригинальными фотографиями и фрагментами карт, большинство из которых публикуется впервые»,

– рассказывает Евгений Волокин.

Интересно, что в основной массив текста и иллюстраций добавлен подарок – репринтное издание уникального плана Одессы 1916 года.

Вы заинтересованы в альбоме? Напишите об этом в личном сообщении (ресурс «Старая Одесса в фотографиях» на Facebook) или на электронную почту [email protected].

Когда книга будет напечатана, вам об этом сообщат. Заранее оплачивать ничего не нужно.

Фото: ресурс «Старая Одесса в фотографиях»