Новости Одессы и Одесской области

Одесские Курсаки: история и малоизвестные факты

Одесские Курсаки: история и малоизвестные факты

«Курсаки, или Место, которого нет на карте», – так будет называться новый альбом из серии «Старая Одесса в фотографиях». Издание уже совсем скоро «увидит свет».

Как рассказывает соавтор альбома, основатель известного ресурса «Старая Одесса в фотографиях» Евгений Волокин, «Курсаки или Место, которого нет на карте» – первое систематизированное издание об одесском микрорайоне Курсаки и прилегающих к нему территорий.

Книга про одесские Курсаки

Напомним, это уже восьмая книга в серии краеведческих альбомов, вышедших в рамках проекта «Старая Одесса в фотографиях».

«Работая над книгой, авторы проработали исторические документы, архивные материалы, карты, справочники, газетную периодику, воспоминания местных жителей. Книга иллюстрирована оригинальными фотографиями и фрагментами карт, большинство из которых публикуется впервые»,

– рассказывает Евгений Волокин.

Курсаки: новое издание

Про одесские Курсаки

Интересно, что в основной массив текста и иллюстраций добавлен подарок – репринтное издание уникального плана Одессы 1916 года.

Уникальный план Одессы

Вы заинтересованы в альбоме? Напишите об этом в личном сообщении (ресурс «Старая Одесса в фотографиях» на Facebook) или на электронную почту [email protected].

Обложка книги

Когда книга будет напечатана, вам об этом сообщат. Заранее оплачивать ничего не нужно.

Фото: ресурс «Старая Одесса в фотографиях»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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