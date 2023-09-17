Одеська Музкомедія відкриває нову сцену прем’єрою ліричної комедії

Мала сцена «на висоті» – це несподівано. Нова сцена мала за розміром (звісно, в порівнянні зі «звичною» сценою театру), а от сюрприз для глядачів – великий.

Одеський академічний театр музичної комедії ім. М.Водяного (ОАТМК) 5 і 12 жовтня запрошує «на висоту» – на прем’єру ліричної комедії «Не сподіваючись на мрію».

А про що вистава?

Жовтнева прем’єра вистави «Не сподіваючись на мрію» (лібрето Євгенії Мішанкіної) у 77-му театральному сезоні ОАТМК відбудеться у постановці соліста театру заслуженого артиста України Олександра Щесняка. До речі, це його перша режисерська робота.

Про що ж вистава? Ви ще не здогадались? Звісно ж, про кохання, про щасливі несподіванки, на які ми так сподіваємось. Чи можна сподіватись на несподіванки? А чи можна жити, не сподіваючись на мрії? Не таке вже просте питаннячко, особливо в нинішніх умовах нашого з вами життя…

Йде репетиція… Шампанське, прикрашені новорічні ялинки… Лише чотири дійові особи, ані балету, ані оркестру…

Між тим, це зворушлива історія про одиноку жінку, яка, здається, зовсім змирились зі воїм «сірим» життям, де все заповнено турботами про хвору матір. Але одного разу в її квартирі пролунав дзвінок у двері… На порозі стояв зовсім незнайомий чоловік. Казка?..

У перерві розмовляємо з режисером-постановником Олександром Щесняком:

– Ця вистава – про вічне. Бо сімейні цінності – це невмируща тема. Лірична комедія, на мій погляд – це те, чого нам всім зараз дуже не вистачає. Ми живемо в важкі часи воєнного стану, ми постійно «в цьому». Людям зараз дуже потрібен якійсь продих, душевне тепло, позитив… Сподіваюсь, наш спектакль і стане цим позитивом для глядача.

Олександр посміхається:

– Так, сам матеріал трохи казковий. Але ж кожна казка має свою глибоку думку, ту філософську сіль, над якою ми часто замислюємось у житті, яку шукаємо. Сімейні цінності, кохання – це, повторюю, про вічне. До того ж, нам усім зараз так не вистачає тієї самої доброї казки…

Мала сцена: все ближче, все інтимно

Олександр Щесняк впевнений, що нова сцена, ота сама «мала», камерна – найліпша для нової вистави. В майбутньому на ній можна буде ставити і моноспектаклі:

– Це ж зовсім нова подача. Під час вистави на малій сцені глядач і актори немов дивляться один одному в очі… Тут все ближче, все інтимно, до того ж, більше особливого спілкування акторів з глядачем: не сховаєшся. Та й глядача ніколи не обдуриш.

Як розповідають у театрі, кожен глядач відчує себе безпосереднім учасником вистави.

Тож відверта розмова на вічні теми вже зовсім скоро відбудеться на новій сцені «на висоті» у нашій Музичній комедії…

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Фото авторки, фото афіші – пресслужба ОАТМК