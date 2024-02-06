На сцені одеської Музкомедії – прем’єра легендарної рок-опери

Одна з найвідоміших рок-опер у світі

У вересні минулого року ми розповідали, як почалася робота над виставою. І ось тепер – довгоочікувана прем’єра!

«Ісус Христос – superstar» – рок-опера на 2 дії… Мова виконання: англійська з українськими субтитрами. Одна з найвідоміших рок-опер у світі з досить тривалою історією, яка стала шедевром і легендою світової музики – вперше на українській сцені»,

– розповідають в ОАТМК.

У театрі нагадують:

«Основою сюжету рок-опери стало Євангеліє від Іоанна – події, що сталися на початку Християнської Ери. Сюжетна лінія охоплює період від в’їзду Ісуса в Єрусалим до моменту смерті на Голгофі, останні сім днів життя Ісуса з Назарету, з моменту появи його на Пальмову неділю і до страти за наказом Понтія Пілата».

Стародавня історія – сучасними театральними засобами

Здається, ми стаємо свідками величезної культурної події в Одесі… Особливо важливо (навіть щемливо), що вона відбудеться зараз, під час повномасштабної війни…

«Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного з трепетом і хвилюванням працював із цим видатним матеріалом і розповідає цю стародавню історію абсолютно сучасними театральними засобами: засобами музики, світла, слова, гри акторів для того, щоб людина, яка подивиться виставу, вийшла з театру і певною мірою подивилася на себе зсередини, зробила добрі висновки та знайшла умовний «шлях до храму» всередині своєї душі, – повідомляють у театрі, розкриваючи основну ідею легендарної вистави».

З історії всесвітньо відомої рок-опери

«Ісус Христос – суперзірка» (англ. Jesus Christ Superstar) – рок-опера, музику до якої написав Ендрю Ллойд Веббер, а слова – Тім Райс. Твір описує останній тиждень життя Ісуса Христа і зраду його учня Юди Іскаріота.

В оригінальній версії роль Ісуса виконав Ієн Гіллан – вокаліст Deep Purple. У жовтні 1970 року Тім Райс і Ендрю Ллойд Веббер записали подвійний (на 2 платівках) музичний альбом «Jesus Christ Superstar». У 1973 році на основі рок-опери режисер Норман Джуінсон екранізував мюзикл з однойменною назвою.

У 2000 році відбулася друга екранізація мюзиклу австралійськими кіноматографістами, з новим акторським складом та назвою Jesus Christ Superstar. Millennium Version.

Режисер-постановник – Володимир Подгородинський;

диригент-постановник – Вадим Перевозніков;

диригент, хормейстер-постановник – Сергій Савенко;

балетмейстер-постановник – Віталій Кузнецов;

художник-постановник – Станіслав Зайцев;

художник з костюмів – Олена Леснікова.

Фото афіші – пресслужба ОАТМК ім. М.Водяного