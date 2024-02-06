На сцені одеської Музкомедії – прем’єра легендарної рок-опери

«Ісус Христос – суперзірка»… Прем’єра цієї легендарної рок-опери Ендрю Ллойда Веббера та Тіма Райса відбудеться на сцені Одеського академічного театру музичної комедії ім. Михайла Водяного (ОАТМК). Прем’єрні покази вже зовсім скоро – 10, 11, 16 та 17 лютого цього року.
Одна з найвідоміших рок-опер у світі
У вересні минулого року ми розповідали, як почалася робота над виставою. І ось тепер – довгоочікувана прем’єра!
«Ісус Христос – superstar» – рок-опера на 2 дії… Мова виконання: англійська з українськими субтитрами. Одна з найвідоміших рок-опер у світі з досить тривалою історією, яка стала шедевром і легендою світової музики – вперше на українській сцені»,
– розповідають в ОАТМК.
У театрі нагадують:
«Основою сюжету рок-опери стало Євангеліє від Іоанна – події, що сталися на початку Християнської Ери. Сюжетна лінія охоплює період від в’їзду Ісуса в Єрусалим до моменту смерті на Голгофі, останні сім днів життя Ісуса з Назарету, з моменту появи його на Пальмову неділю і до страти за наказом Понтія Пілата».
Стародавня історія – сучасними театральними засобами
Здається, ми стаємо свідками величезної культурної події в Одесі… Особливо важливо (навіть щемливо), що вона відбудеться зараз, під час повномасштабної війни…
«Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного з трепетом і хвилюванням працював із цим видатним матеріалом і розповідає цю стародавню історію абсолютно сучасними театральними засобами: засобами музики, світла, слова, гри акторів для того, щоб людина, яка подивиться виставу, вийшла з театру і певною мірою подивилася на себе зсередини, зробила добрі висновки та знайшла умовний «шлях до храму» всередині своєї душі, – повідомляють у театрі, розкриваючи основну ідею легендарної вистави».
З історії всесвітньо відомої рок-опери
«Ісус Христос – суперзірка» (англ. Jesus Christ Superstar) – рок-опера, музику до якої написав Ендрю Ллойд Веббер, а слова – Тім Райс. Твір описує останній тиждень життя Ісуса Христа і зраду його учня Юди Іскаріота.
В оригінальній версії роль Ісуса виконав Ієн Гіллан – вокаліст Deep Purple. У жовтні 1970 року Тім Райс і Ендрю Ллойд Веббер записали подвійний (на 2 платівках) музичний альбом «Jesus Christ Superstar». У 1973 році на основі рок-опери режисер Норман Джуінсон екранізував мюзикл з однойменною назвою.
У 2000 році відбулася друга екранізація мюзиклу австралійськими кіноматографістами, з новим акторським складом та назвою Jesus Christ Superstar. Millennium Version.
- Режисер-постановник – Володимир Подгородинський;
- диригент-постановник – Вадим Перевозніков;
- диригент, хормейстер-постановник – Сергій Савенко;
- балетмейстер-постановник – Віталій Кузнецов;
- художник-постановник – Станіслав Зайцев;
- художник з костюмів – Олена Леснікова.
Фото афіші – пресслужба ОАТМК ім. М.Водяного