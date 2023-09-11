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Одеська Музкомедія запрошує глядачів на вічну «Сільву» в оновленій постановці

Одеська Музкомедія запрошує глядачів на вічну «Сільву» в оновленій постановці

«Сільва» Імре Кальмана… Оперета, яку можна дивитися та слухати до нескінченності… 23 та 24 вересня цього року, о 17.00, Одеський академічний театр музичної комедії ім. М.Водяного (ОАТМК) запрошує глядачів на оновлену постановку цієї вічної казки для дорослих.

На сцені Музкомедії — оновлена вистава

Лібрето — Ю. Дімітрін, вірші — В. Михайлов і Д. Толмачов. Режисер-постановник — головний режисер ОАТМК Володимир Подгородинський, диригент-постановник — головний диригент театру, заслужений діяч мистецтв України Вадим Перевозніков.

Мова йде про оновлення вистави. А в чомусь, як на мене — це все ж таки ще одна театральна прем’єра ОАТМК.

Вистава тепер зазвучить українською мовою. У виставу введені нові виконавці. У ролі Едвіна ви побачите лауреата міжнародних конкурсів вокалістів Ярослав Селедцова та Івана Ковальова; у ролі Боні — лауреатів міжнародних конкурсів вокалістів Олександра Кабакова і Володимира Токарчука; у ролі князя Воляпюка — заслуженого артиста України Юрія Невгамонного та Володимира Муращенка.

— При оновленні оперети була проведена велика робота по перекладу оперети українською. Участь у перекладі брав і відомий український поет, драматург, перекладач Олександр Вратарьов, — розповідає керівник відділу реклами та зв’язків із громадськістю театру Тетяна Орел.

Історична вистава-епоха «Сільва»…

Вистава-епоха… Символ жанру… Вона була створена у далекому 1915 році. На сцені Одеської музкомедії було п’ять постановок вічної оперети. Це було у 1947, 1962, 1975, 1985, 2015 роках.

Як нагадують у театрі, роль першої одеської Сільви виконала у 1947 році примадонна театру Музичної комедії імені М.Водяного, народна артистка України Євгенія Дембська. Роль Едвіна виконував Юрій Динов…

Эвгения Дембовская и Юрий Дынов.

Юрій Динов та Євгенія Дембська.

Тепер ми лише можемо побачити наших героїв на давніх фотографіях.

А «Сільва» на сцені ОАТМК оживає знов, вже зовсім інші часи, коли йде повномасштабна війна.

У ролі Сільви — заслужена артистка України Ірина Ковальська, лауреат премії Гран-прі Міжнародного конкурсу вокалістів Лілія Духновська, лауреат міжнародних конкурсів вокалістів Ірина Візіренко.

…Оперета заіскриться новим життям, даруючи глядачеві музичну драму зі справжніми героями. А водночас — ми знову побачимо прекрасну казку під чарівну музику, бо ж вистава про вічне — про кохання…

А воно ж завжди перемагає, як це ще раз доведе нам вічна «Сільва»…

Історичне фото та афіша — пресслужба ОАТМК.

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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