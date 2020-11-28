Новости Одессы и Одесской области

Нашей Женечке, прожившей много жизней: сегодня – столетие актрисы-легенды Евгении Дембской (фото)

Нашей Женечке, прожившей много жизней: сегодня – столетие актрисы-легенды Евгении Дембской (фото)

Королева, звезда, прима, легенда – это все о ней, о «нашей Женечке», как называли Евгению Дембскую в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного.

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Народная артистка Украины награждена Орденом Княгини Ольги, Почетными знаками отличия «Заслуги перед городом» и имени Маразли, Почетный гражданин г. Одессы… Звания и награды можно перечислять еще и еще.

Сегодня ей бы исполнился целый век. Она не дожила совсем немного до почтенной даты. Одесса простилась со своей вечно улыбающейся королевой сцены, своей легендой летом 2019 года.

Поверить в ее смерть было очень трудно: до последних дней – на сцене, в круговерти жизни, с неизменной улыбкой на лице, удивительной грацией, всегда со строго прямой спиной. Все были уверены: вот еще совсем немного – и отметим столетие Женечки, всем городом отметим…

актриса Евгения Дембская

Евгения Дембская

Дембская на сцене

Заслуженная артистка Украины Идалия Иванова на прощании со своим давним партнером по сцене и кино Евгенией Дембской расплакавшись, сказала: «Она никогда не играла на сцене, она проживала каждую свою роль, потому и жизней, получается, прожила очень и очень много».

72 года прослужила Евгения Дембская в Одесской Музкомедии. У здания театра растет высаженная ею белая акация, Музей театра хранит редкие материалы о ней, фотографии, костюмы. Этим летом наша Музкомедия представила в Зеленом театре гримерную актрисы, скоро увидит свет книга Александра Галяса, посвященная жизни и творчеству нашей одесской легенды.

Ее творчество ценили, приглашали переехать блистать в столице, но однажды, ступив на одесскую землю (театр Оперетты переехал в Одессу из Львова), Евгения Дембская не изменила ни ставшей ей родной Одессе, ни Театру, который стал ее домом.

Евгения Дембская в роли Ларисы

В роли Ларисы в фильме «Белая акация»

в фильме Белая акация

В фильме «Белая акация» с Яшкой-буксиром (М. Водяной)

Евгения Дембская Сильва

Евгения Дембская и Юрий Дынов в спектакле «Сильва», 1947 год

Евгения Дембская, автограф

Автограф Евгении Дембской

Королева сцены вписала сразу два рекорда в Книгу рекордов Украины: как человек, который больше всего времени проработал в одном коллективе, а также как самая почетная из работающих актрис (в день установления рекорда ей было 96 с половиной лет).

Евгения Дембская на сцене

Аплодисментами встречал ее зритель на сцене, аплодисментами провожал. В день ее похорон вся площадь перед театром, усыпанная цветами, тоже разразилась аплодисментами: так провожают артистов в последний путь. А еще звучало вечно сопровождающее ее выход на сцену «Браво!» и такое трогательное: «Женечка, мы тебя любим!».

Евгения Михайловна Дембская упокоена на Втором Христианском кладбище. Коллектив одесской Музкомедии и почитатели таланта и памяти легендарной Дембской в день ее столетия пришли сюда, чтобы почтить память Евгении Михайловны. Там уже установлен памятник нашей Женечке – Королеве, Звезде, Приме, Легенде…

Дембская в спектакле

В спектакле «Бал в честь короля»

Евгения Дембская, 2016 г.

Евгения Дембская, 2016 год

Евгения Дембская на фестивале

На фестивале «Зеленая волна»

Фото автора и пресс-службы театра

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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