Новини Одеси та Одеської області

Лекція, виставка, музичний вечір: безкоштовні події Одеси 19-21 вересня

Лекція, виставка, музичний вечір: безкоштовні події Одеси 19-21 вересня

Цей вересень видався теплим та сонячним. Це надає сил та можливості більше часу проводити на свіжому повітрі. Втім, в місті відбувається багато цікавих подій, які можна відвідувати, навіть після роботи або онлайн. 
Ні для кого не секрет, що одесити дуже люблять своє місто. Ми впевнені, що зацікавленість історією краю  — одна зі складових цієї любові. Відома письменниця, культурна діячка Інна Рикун вже майже рік проводить засідання краєзнавчого клубу на базі культурного центру Beit Grand. На ці зустрічі запрошуються всі охочі. А в четвер одеський історик, викладач Володимир Півторак запрошує на онлайн лекцію присвячену історії Хаджибею. Подія відбудеться в Зумі, тож приєднатися можна, навіть, якщо ви зараз не в місті. 

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 19 вересня, 13:30
https://www.facebook.com/photo?fbid=759980889471110&set=a.470583068410895

Що: Презентація фільму-розслідування журналістів ЦПР “Теракт у Сергіївці: хто з російських військових причетний до вбивств українців”.
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 19 вересня, 15:00
https://fb.me/e/90C9IQ7Vl

Що: Відкриття виставки “Український дизайн. Нові рішення”
Де: Міський сад, галерея “ArtOdesa”
Коли: 19 вересня, 17:00
https://fb.me/e/4AxGY3XIj

Що: Кінопоказ вистави “Говори тілом”
Де: Ніжинська 77/79, Beit Grand
Коли: 19 вересня, 19:00
Реєстрація: https://forms.gle/7ETGB9QRvC5hEM7n9
https://fb.me/e/1eM3RShoH

Що: Засідання краєзнавчого клубу
Де: Ніжинська 77/79, Beit Grand
Коли: 20 вересня, 15:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=700614835431256&set=a.478472770978798

Що: Музичний вечір присвячений пам’яті Олексія Семеніщева
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 20 вересня, 17:00
https://fb.me/e/IHy7CUej

Що: Зустріч-зупинка “Під знаком осіннього рівнодення 2023”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 21 вересня, 17:00
https://fb.me/e/16qIwr9zy

Що: Лекція «Козацькі штурми Ходжабея: від взяття до заселення»
Де: Онлайн https://us04web.zoom.us/j/75567070113…
Коли: 21 вересня, 17:00
https://fb.me/e/1kRW3G27P

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

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