Лекція, виставка, музичний вечір: безкоштовні події Одеси 19-21 вересня

Цей вересень видався теплим та сонячним. Це надає сил та можливості більше часу проводити на свіжому повітрі. Втім, в місті відбувається багато цікавих подій, які можна відвідувати, навіть після роботи або онлайн.

Ні для кого не секрет, що одесити дуже люблять своє місто. Ми впевнені, що зацікавленість історією краю — одна зі складових цієї любові. Відома письменниця, культурна діячка Інна Рикун вже майже рік проводить засідання краєзнавчого клубу на базі культурного центру Beit Grand. На ці зустрічі запрошуються всі охочі. А в четвер одеський історик, викладач Володимир Півторак запрошує на онлайн лекцію присвячену історії Хаджибею. Подія відбудеться в Зумі, тож приєднатися можна, навіть, якщо ви зараз не в місті.

Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 19 вересня, 13:30

https://www.facebook.com/photo?fbid=759980889471110&set=a.470583068410895 Що: Презентація фільму-розслідування журналістів ЦПР “Теракт у Сергіївці: хто з російських військових причетний до вбивств українців”.

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 19 вересня, 15:00

https://fb.me/e/90C9IQ7Vl Що: Відкриття виставки “Український дизайн. Нові рішення”

Де: Міський сад, галерея “ArtOdesa”

Коли: 19 вересня, 17:00

https://fb.me/e/4AxGY3XIj Що: Кінопоказ вистави “Говори тілом”

Де: Ніжинська 77/79, Beit Grand

Коли: 19 вересня, 19:00

Реєстрація: https://forms.gle/7ETGB9QRvC5hEM7n9

https://fb.me/e/1eM3RShoH Що: Засідання краєзнавчого клубу

Де: Ніжинська 77/79, Beit Grand

Коли: 20 вересня, 15:00

https://www.facebook.com/photo/?fbid=700614835431256&set=a.478472770978798 Що: Музичний вечір присвячений пам’яті Олексія Семеніщева

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 20 вересня, 17:00

https://fb.me/e/IHy7CUej Що: Зустріч-зупинка “Під знаком осіннього рівнодення 2023”

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 21 вересня, 17:00

https://fb.me/e/16qIwr9zy Що: Лекція «Козацькі штурми Ходжабея: від взяття до заселення»

Де: Онлайн https://us04web.zoom.us/j/75567070113…

Коли: 21 вересня, 17:00

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