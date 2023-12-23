Одеситів познайомили із музикою Івана Небесного (фото, відео)

Знайомтеся: маестро Небесний

Композитор Іван Небесний – наш сучасник, випускник Львівської консерваторії, учень Мирослава Скорика. Він автор опер, балетів, десятків музичних творів для оркестру та драматичних вистав, хорової музики. На жаль ця сторона його творчості майже не знайома одеситам, адже його музика лунає в театрах Києва, Львова, Івано-Франківська, Вінниці, Тернополя. А ось мелодії з документальних та художніх фільмів, серіалів та телефільмів і навіть реклами, навпаки, відомі багатьом.

Його музика виконується не лише в Україні. Втім, це не дивно, адже Іван Небесний тривалий час проходив стажування в Німеччині та Австрії. Крім того, разом з ансамблем сучасної музики “Кластер”, яким він керував, багато гастролював у Польщі, Нідерландах, Литві, Австрії, Словенії, США. Його музика звучала на фестивалях Європи, Азії, Америки.

Тож, нарешті, прийшла черга й одеситам особисто познайомитись з Маестро.

Три дарунки одеським меломанам

Авторка та ведуча вечора Людмила Сергійчук зізнається, що було важко обрати лише декілька творів автора, щоб за надзвичайно обмежений час показати масштаб та рівень композиторської майстерності. Тому разом з Іваном Небесним вони зібрали програму із трьох частин, які відображають основні напрямки його актуальної творчої діяльності, не забуваючи про прийдешнє Різдво.

Почали з музики до балету “Тіні забутих предків”, прем’єра якого відбулася у Львівському театрі опери та балету на початку грудня. Пролунала камерна сюїта до балету у виконанні оркестру одеської опери під керівництвом диригента Володимира Врублевського.

Другий твір – хоровий цикл на основі українських молитов “Згадуючи” для сопрано Solo та камерного хору. Цей твір представляє свого роду продовження традицій духовної музики України, що простягається від 17 століття до сучасності. Він присвячений всім тим, хто втратив своїх близьких в час війни. Цикл складається з трьох частин: “Молитва ранішніх намірів”, “Молитва воїна” та “Молитва до охоронителя”.

Його виконали солістка Юлія Терещук, камерний хор театру на чолі з диригентом та хормейстером Іваном Газінським.

Ну і третя частина – Різдвяні симфонізми. Українські колядки щедрівки, народні пісні в обробці для камерного оркестру. “Дивне народження”, “Нова радість стала”, “Щедрик” та інші… ці твори немов огорнули глядачів в ніжну та тонку музичну матерію, даруючи тепло та настрій Різдва.

Відео “Рідвяні симфонізми”:

Музика Івана Небесного виявилась надзвичайно співзвучною з його прізвищем, особливою своїм неповторним мелосом. Вона колоритна, емоційна, сучасна, хоча є продовженням традицій української самобутності. Твори, що лунали наповнені сучасними сенсами, якими живемо ми з вами, тут і зараз і які через сто років будуть зчитуватися нашими нащадками.

В театрі запевнили, що в новому році проєкт буде продовжуватися. В планах окрім запрошення авторів з різних куточків країни, створити програму за участі одеської композиторки Кармели Цепколенко та інших одеських авторів сучасної академічної музики.

Фото – Юлія Сущенко, відео – Володимир Богатирьов