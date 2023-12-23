Анекдот дня: як в Одесі штучну ялинку віддавали

Анекдот дня: як в Одесі шукають зниклих собак Доброго ранку, одесити! Бажаємо всім гарного настрою цієї п’ятниці. Адже це останній день робочого тижня. Погода нас особливо сьогодні не порадує, як обіцяли синоптики. Але спробуємо підняти настрій ранковим анекдотом. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як Соломон Маркович ходить до сина в школу Доброго ранку, одесити! Оскільки це останній тиждень цього півріччя в школі й вже навіть передостанній день, як не згадати кожному з нас як це півріччя пройшло для дорослих – батьків, бабусь і дідусів школярів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня про ціни на бензин Доброго ранку, одесити! До Нового року залишається часу всього-нічого. Настав час робити запаси, щоб у святкові дні не купувати все за завищеними цінами й не потрапити в історію як герой нашого ранкового анекдоту. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ