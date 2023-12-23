Анекдот дня: як в Одесі штучну ялинку віддавали

Доброго ранку, одесити! Усіх із початком передсвяткових вихідних. Новорічні свята на носі, в будинках пахне хвоєю та мандаринами, дух Різдва вже зовсім поряд. І сьогодні наш ранковий анекдот про передсвяткову метушню:
Оголошення в одеському трамваї:
Віддам ялинку штучну, збірну.
У комплекті:
- палиця з хрестовиною – 1 шт.,
- гілки, що кріпляться на ціпки – 20 шт.,
- голки, що кріпляться на гілки – 3 683 593 шт.,
- клей для приклеювання голок – 15 літрів.
Хто-небудь, заберіть її, заради бога.
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