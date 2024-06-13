В Одесі розбушувалася негода: Балківську підтопило, а на Дерибасівській упало дерево (фото)

Про те, як «погосподарювала» сьогодні в Одесі негода, пишуть міські телеграм-канали.

Особливу «принадність» стихії, що розгулялася, надав сигнал повітряної тривоги, що пролунав саме в цей час.

Через зливу рух транспорту у низинах було утруднено. Зрозуміло, найбільше дісталося багатостраждальній вулиці Балківській, яку за традицією трохи підтопило. При цьому машини вулицею проїжджають:

А ось у самому центрі Одеси, на вулиці Дерибасівській, між Рішельєвською та Пушкінською впало дерево, обірвавши електродроти.

Було пошкоджено дві машини, але попередньо люди не постраждали.

Також повідомляється про «деревопад» та на інших міських вулицях. Але офіційна інформація від мерії поки що не надходила.

При цьому прогноз синоптиків невтішний: як повідомили в одеській мерії, найближчим часом дощ може значно посилитися.

Тим не менш, в даний час дощ трохи вщух.