В Одесі розбушувалася негода: Балківську підтопило, а на Дерибасівській упало дерево (фото)

В Одесі розбушувалася негода: Балківську підтопило, а на Дерибасівській упало дерево (фото)

Сьогодні вдень, у четвер, 13 червня, на Одесу обрушилася злива з грозою. І, як водиться в подібних випадках, не обійшлося без хоч і не особливо суттєвих, але все-таки наслідків.

Про те, як «погосподарювала» сьогодні в Одесі негода, пишуть міські телеграм-канали.

Особливу «принадність» стихії, що розгулялася, надав сигнал повітряної тривоги, що пролунав саме в цей час.

Через зливу рух транспорту у низинах було утруднено. Зрозуміло, найбільше дісталося багатостраждальній вулиці Балківській, яку за традицією трохи підтопило. При цьому машини вулицею проїжджають:

А ось у самому центрі Одеси, на вулиці Дерибасівській, між Рішельєвською та Пушкінською впало дерево, обірвавши електродроти.

Було пошкоджено дві машини, але попередньо люди не постраждали.

Упало дерево в центре Одессы

Також повідомляється про «деревопад» та на інших міських вулицях. Але офіційна інформація від мерії поки що не надходила.

При цьому прогноз синоптиків невтішний: як повідомили в одеській мерії, найближчим часом дощ може значно посилитися.

Тим не менш, в даний час дощ трохи вщух.

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