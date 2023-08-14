Село Будеї – малинова столиця Одещини на Шпаковому шляху

Село Будеї Кодимської громади здавна визнається малиновою столицею Подільщини. Адже майже у кожному домогосподарстві тут є велика плантація малинника. Саме ця ягода і стала візитною карткою будеян.

Хочеш дешевше – бери з куща

Збір малини у Будеях триває до пізньої осені. Все літо малиновий аромат наповнює повітря на кожній вулиці і навіть за селом. Бо малинники вийшли і за околицю, не вміщаючись на обійстях приватних господарств.

Якщо ж ви захочете малину просто з куща, то власники підуть вам назустріч і дозволять самим назбирати соковитих ягід. При цьому забезпечать відерцем на стрічці і кошиком. Звичайно, враховуючи вашу працю, ціна такого товару буде нижчою. Але ті, хто пробував збирати ягоди, знають, що труд не з легких.

Старі сорти — найсолодші

– Малину в Будеях почали розводити у 50-ті роки. У селі немає родини, яка б не займалася цією ягодою. Старі сорти ранньої малини найсолодші. Вони є і донині. Гарно зарекомендувала себе малина «синя» та «кругла». Вона солодка і морозостійка. Вирощували ще «чорну» малину, вона була колюча, але дуже плодоносна. Зараз цей сорт майже зник, — розповідає голова села Людмила Ясніцька.

Згодом було виведено багато сортів різних селекцій. Тож сезон малини значно розтягнувся — її збирають аж до пізньої осені.

— Я йшла в перший клас, і вже тоді у нас біля хати був великий малинник. Мама казала: «Якщо влітку заробиш, то копійка буде в хаті». Я і мої однолітки завжди допомагали батькам збирати урожай, — розповідає Наталія Капрашова.

І їхати недалеко, і заробляють добре

— В нас засаджують малинниками лани до 50 соток. У пік збирання урожаю хазяї наймають бригаду. Приїжджають люди із Федорівки, Лисогірки, Попової Греблі (Вінниччина), з Балтщини. За зібраний кілограм платять 15-20 гривень. За день знімають по 40-50 кілограмів ягід. Відповідно і заробляють добре. Тож у Польщу не потрібно їхати, адже можна заробити у себе, в Україні, — розмірковує Людмила Ясніцька.

Деякі господарі годують працівників обідом. Тоді платять менше. Це вже, як домовитесь. На вартість роботи найманого працівника ще впливає ціна на продукт на ринку. Як зазначають будеяни, цього літа ціна на малину впала на 15-20 відсотків у порівнянні з минулорічною.

Людмила Петрик вирощує малину вже понад десять років. Каже, що ціна на неї завжди коливається. Так, на початку літа її можна було продати по 50 гривень за кілограм. А потім ціна упала.

Сьогодні вирощуванням малини в Будеях займаються винятково приватні особи. Фермерські господарства вирощують зернові і зернобобові культури.

Перша малина – власній родині

— Наприкінці липня сезон літньої малини завершився, — розповідає Людмила Ясніцька. — Розпочався сезон малини осінньої. Популярними у ягідників є сорти Полана, Полка, Джоан Джей та інші, урожайність яких може сягати до 12 тонн з одного гектара. Вони гарно зберігаються, їх можна заморожувати, робити пюре чи перетирати з цукром, щоб зберегти корисні властивості.

До речі, у тих, хто вирощує цю солодку ягідку, є неписане правило: перший урожай сім’я використовує для власних потреб.

Про особливості догляду

— Після того як малина перестає плодоносити, пагони, на яких були ягоди, я зрізаю. Залишаю тільки молоді і добре розвинуті. Кущі малини укриття на зиму не потребують. Раз на 2-3 роки підживлюю малинник перегноєм. І, звичайно, регулярно обробляю від шкідників, — каже ягідниця Людмила Петрик.

Якщо вас звабить малинова столиця, що лежить на Шпаковому шляху, подорож не розчарує. Адже тут є і славні пам’ятки. Це дерев’яна церква Святої Параскеви та дерев’яний вітряк, збудовані без єдиного цвяха, шкільний музей письменника Анатолія Свидницького. А ще — гостинні жителі села.

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