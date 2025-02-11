Перший випадок стався на вулиці Героїв Зміїного у Хаджибейському районі. Місцева жителька повідомила, що біля воріт її будинку знайшла наплічник з підозрілими предметами. На місці виявили учбову гранату з корпусом від бойової гранати та патрони.

На вулиці Героїв Крут мешканці помітили прямокутний предмет, обмотаний чорною стрічкою. Після огляду вибухотехніками небезпечних речовин виявлено не було.

У суботу на вулиці Балківській, вздовж дороги в кущах, заявник виявив предмет, схожий на гранату. Також у той самий день на вулиці Люстдорфській дорозі, на прибудинковій території, знайшли ще один підозрілий предмет, що нагадував гранату.

У всіх випадках патрульні поліцейські огороджували місця подій, щоб уникнути доступу сторонніх осіб, та викликали вибухотехніків. Наразі подальші подробиці розслідуються.

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