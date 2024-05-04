Одеський район струснув потужний вибух: є «приліт»

Сигнал повітряної тривоги пролунав о 14.54. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про запуск ракети у бік Вознесенська Миколаївської області. Але вже за кілька хвилин потужний вибух почули й одесити, зокрема мешканці Таїрова.

Попередньо є «приліт» в Одеському районі. Очевидці можуть спостерігати дома стовп диму.

Подробиці поки що невідомі.

І хоча на даний момент напрямку Одеси, попередньо, чисто, тривога триває і притулок до відбою краще не залишати, до чого закликає голова Одеської ОВ Олег Кіпер.

«Одеське життя» продовжує стежити за розвитком подій.

Нагадаємо, 23 квітня 2022 року, такої ж суботи напередодні Великодня, російська ракета влучила до одеського висотного житлового комплексу «Тірас», забравши 8 життів, у тому числі 3-місячної Кіри, її мами та бабусі.

Стаття на тему: Два роки тому російська ракета влучила до ЖК «Тірас»: як це було і що з будинком зараз (фото).