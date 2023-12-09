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Одеський пологовий будинок отримав нове медичне обладнання (фото)

Одеський пологовий будинок отримав нове медичне обладнання (фото)

В Одесі триває реалізація міської цільової програми «Здоров’я», в рамках якої для пологового будинку №4 коштом міського бюджету придбано нове медичне обладнання та меблі.

За повідомленням прес-служби одеської мерії, зокрема, закуплено дві відкриті реанімаційні системи для новонароджених, операційний стіл із набором аксесуарів, пересувні безтіньові світильники, фетальні монітори, функціональні ліжка.

Одеський пологовий будинок № 4, фасад

Одеський пологовий будинок №4, обладнання

Одеський пологовий будинок №4, монітор

А лабораторія пологового будинку №4 отримала гематологічний аналізатор та коагулометр для якісного та точного проведення необхідних аналізів.

Одеський пологовий будинок №4, нове обладнання

Одеський пологовий будинок №4 забезпечили новим обладнанням data-lazy-srcset=

Обладнання для лабораторії одеського пологового будинку

Також пологовий будинок забезпечили генератором для забезпечення безперебійної роботи апаратури та надання медичної допомоги жінкам та немовлятам у будь-яких умовах.

«Забезпечення сучасним устаткуванням медичних закладів, де народжуються маленькі одесити, є важливим внеском у забезпечення здоров’я майбутніх поколінь містян»,

– повідомляють у міськраді.

Програма «Здоров’я» передбачає фінансування низки заходів, спрямованих на покращення стану здоров’я та надання якісної медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим.

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