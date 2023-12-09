Одеський пологовий будинок отримав нове медичне обладнання (фото)

Сто років на сцені: балетна трупа Одеського оперного театру відзначає ювілей 7 грудня балетна трупа Одеського національного академічного театру опери та балету вiдсвяткувала 100 років з дня заснування. Відзначити таку поважну дату в умовах війни вирішили скромно, показом класичного але улюбленого глядачами балету – «Жизель». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як я був Пушкіним: одеський двійник поета розповів як йому живеться тепер Одеський екскурсовод та гід Андрій Дембіцький через свою схожість з поетом Олександром Пушкіним багато років працював в образі поета – водив екскурсії, в тому числі й театралізовані, брав участь у літературних подіях міста. Ми поговорили з Андрієм та дізналися, з чого все почалося та чи є місце Пушкіну в його житті зараз. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ