Одеський пологовий будинок отримав нове медичне обладнання (фото)

В Одесі триває реалізація міської цільової програми «Здоров’я», в рамках якої для пологового будинку №4 коштом міського бюджету придбано нове медичне обладнання та меблі.
За повідомленням прес-служби одеської мерії, зокрема, закуплено дві відкриті реанімаційні системи для новонароджених, операційний стіл із набором аксесуарів, пересувні безтіньові світильники, фетальні монітори, функціональні ліжка.
А лабораторія пологового будинку №4 отримала гематологічний аналізатор та коагулометр для якісного та точного проведення необхідних аналізів.
Також пологовий будинок забезпечили генератором для забезпечення безперебійної роботи апаратури та надання медичної допомоги жінкам та немовлятам у будь-яких умовах.
«Забезпечення сучасним устаткуванням медичних закладів, де народжуються маленькі одесити, є важливим внеском у забезпечення здоров’я майбутніх поколінь містян»,
– повідомляють у міськраді.
Програма «Здоров’я» передбачає фінансування низки заходів, спрямованих на покращення стану здоров’я та надання якісної медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим.
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