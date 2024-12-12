На Одещині незабаром з’явиться новий логотип та власний шрифт

Про це пише Телеграм-канал “Одеське життя”.

Затвердити сучасну айдентику (новий герб, логотип, фірмовий шрифт, корпоративні кольори та інші елементи візуальної презентації на Одещині) депутатам облради пропонують на черговій сесії, яка відбудеться сьогодні, 12 грудня 2024 року.

Згідно з документом, у регіону з’явиться логотип, в якому звичні елементи – якір, колосся пшениці та виноградна лоза – з’являться у новій стилізованій інтерпретації. Як корпоративна палітра пропонується використовувати відтінки бежевого, жовтого, червоного і синього кольорів.

Також спеціально для Одеської області було розроблено новий шрифт Odesa Region Type. Слоганом регіону дизайнери пропонують зробити сентенцію “Земля, яка об’єднує”.

Збір пропозицій для формування позитивного та впізнаваного іміджу регіону Одеська ОВА оголосила на початку листопада 2024 року. Пропозиції для брендбука можна було надсилати через Google-форму до 17 листопада 2024 року.

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